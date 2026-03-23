Опрыскивайте розы раз в неделю: цветы останутся пышными до конца лета

Уже с конца марта розы начинают активно развиваться. Но для того, чтобы кусты порадовали пышными бутонами в начале июня, весной стоит о них позаботиться.

В первой половине весны розы особенно уязвимы, пишет Express. Теплая и влажная погода создает идеальные условия для развития грибковых заболеваний, в частности черной пятнистости.

Читайте также Розы будут цвести все лето: секреты правильной обрезки разных видов

Чем опрыскивать розы?

Эту распространенную болезнь роз легко узнать по темным пятнам на листьях. Со временем пораженные листья опадают, а инфекция распространяется дальше. И хотя черная пятнистость редко когда уничтожает растение, однако же достаточно ослабляет.

Поэтому кусты роз могут начать хуже расти и станут более чувствительными к вредителям и летней жары.

Дачники рассказали, что есть отличный способ поддерживать растение без использования специальной химии. Садовник только советует обрабатывать розы обычным молоком.

Для раствора нужно смешать одну часть молока с двумя частями воды и перелить раствор в пульверизатор. Полученной смесью нужно опрыскивать листья примерно раз в неделю.



Молочное удобрение улучшит состояние роз / Фото Pexels

Под действием солнечного света молоко образует вещества, которые подавляют развитие грибковых спор. Кроме того, оно создает тонкий защитный слой на поверхности листьев, поэтому затрудняет закрепление инфекции на растении во время дождя.

Однако с таким молочным раствором главное не переусердствовать. Достаточно легко увлажнить листья, а не полностью его заливать. Также стоит регулярно осматривать кусты – если появятся пораженные листья, их нужно сразу удалить и выбросить.

Специалисты отмечают, что молоко может оставлять специфический запах в жару. Именно поэтому обработку лучше проводить утром, чтобы листья успели высохнуть или вечером, когда уже упадет пик жаркой поры.

Однако вечернее опрыскивание должно быть таким, чтобы листья успели высохнуть до появления росы, поскольку лишняя сладкая жидкость может привлечь вредителей.

А вот в пользу смородины работает другое опрыскивание, пишет "Дом и приусадебный участок". Полив смородины горячей водой весной помогает защитить растение от вредителей и болезней, активизируя его после зимы. Обработку следует проводить, когда почки еще закрыты, а температура воды должна быть не ниже 60℃ для эффективности.

Что еще стоит знать огородникам?