Как вернуть утюгу блеск и чистоту: удивительный лайфхак с парацетамолом
- Очистить подошву утюга от загрязнений можно с помощью таблетки парацетамола, растопив ее на горячей поверхности утюга.
- Этот метод эффективен, прост в исполнении и не требует дорогих чистящих средств.
Со временем на подошве утюга накапливается грязь, накипь или даже пятна от пригорания. Если утюг не чистый, то и гладить вещи им опасно. Чтобы отчистить его от различных накоплений, нужно воспользоваться одним простым лайфхаком.
Грязный утюг оставляет следы на ткани и даже может сжечь материал, поэтому нужно очистить его сразу, как только увидите проблему, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как быстро отчистить утюг?
Специалисты рекомендуют промывать утюг от накипи каждые 3 месяца, а подошву сразу после обнаружения тусклости или пятен. Проблема с коричневыми пятнами на утюге встречается у всех, кто часто им пользуется.
Вернуть утюгу новый и чистый вид достаточно просто – нужна всего одна таблетка парацетамола. За считанные минуты парацетамол под действием высокой температуры растворит пригоревший налет и даже не повредит металлическую поверхность.
Утюг очистить достаточно просто / Фото Pexels
Сначала включите утюг на самую высокую температуру, чтобы он хорошо разогрелся. Далее пинцетом возьмите таблетку парацетамола и аккуратно потрите подошву утюга. Под действием тепла таблетка начнет таять и растворять грязь. После этого поверхность стоит протереть влажной тряпкой.
Метод отлично подходит для быстрой очистки и не требует дорогих средств. Нужно лишь открыть аптечку и воспользоваться интересным и простым лайфхаком.
Одежду можно выгладить даже без утюга, пишет Real Simple. Ее можно разгладить с помощью пара в ванной, фена для волос, спрея для разглаживания складок, кастрюли или влажного полотенца. Каждый метод имеет свои особенности и подходит для разных типов тканей – от легких до плотных.
Какие пятна нельзя стирать горячей водой?
Горячей водой нельзя стирать белковые пятна, от травы, чернил, краски и вина, потому что это затрудняет их удаление.
Для удаления этих пятен рекомендуется использовать холодную воду или предварительную очистку перед стиркой.
