Як повернути прасці блиск та чистоту: дивовижний лайфхак з парацетамолом

З часом на підошві праски накопичується бруд, накип чи навіть плями від пригорання. Якщо праска не чиста, то й прасувати речі нею небезпечно. Щоб відчистити її від різних накопичень, потрібно скористатися одним простим лайфхаком.

Брудна праска залишає сліди на тканині та навіть може спалити матеріал, тому потрібно очистити її одразу, як тільки побачите проблему, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як швидко відчистити праску?

Фахівці рекомендують промивати праску від накипу кожних 3 місяці, а підошву одразу після виявлення тьмяності чи плям. Проблема з коричневими плямами на прасці зустрічається в усіх, хто часто нею користується.

Повернути прасці новий та чистий вигляд досить просто – потрібна лише одна таблетка парацетамолу. За лічені хвилини парацетамол під дією високої температури розчинить пригорілий наліт й навіть не пошкодить металеву поверхню.



Праску очистити досить просто / Фото Pexels

Спочатку увімкніть праску на найвищу температуру, щоб вона добре розігрілася. Далі пінцетом візьміть таблетку парацетамолу й акуратно потріть підошву праски. Під дією тепла таблетка почне танути й розчиняти бруд. Після цього поверхню варто протерти вологою ганчіркою.

Метод чудово підходить для швидкого очищення й не потребує дорогих засобів. Потрібно лише відкрити аптечку й скористатися цікавим та простим лайфхаком.

