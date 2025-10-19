Зачем втирать в пол грецкие орехи: результат поразит
- Втирание грецких орехов в пол может помочь уменьшить видимость царапин благодаря маслу, которое впитывает древесина.
- Для мытья пола советуют использовать смесь мягкого мыла с водой, избегая чрезмерного увлажнения, чтобы предотвратить повреждение паркета.
Грецкие орехи –это невероятный и очень полезный продукт. Впрочем, его можно использовать не только как питательный перекус, но и для различных домашних заданий.
На первый взгляд может показаться, что натирать грецкими орехами пол – это странная идея. Впрочем, это может принести больше пользы, чем кажется на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Чем вытирать пыль, чтобы квартира оставалась чистой надолго: секрет в одном приеме
Чем можно натереть пол?
Эксперты по ремонту убеждены, что улучшить вид пола в вашем доме можно за считанные минуты, и для этого понадобится один копеечный продукт, что осенью можно найти прямо на улице – грецкий орех.
Для этого нужно просто потереть им об пол несколько раз – и это поможет уменьшить видимость, а то и вообще устранить царапины на полу. Иногда такие царапины остаются после передвижения мебели, или даже после ходьбы в помещении в обуви – и борьба с ними бывает непростой.
Орехом можно натереть пол / Фото Pexels
Но если хочется быстро и практически бесплатно обновить паркет, это можно сделать только с помощью ореха. Из-за трения древесина впитает масло из ореха, и это поможет замаскировать царапины. После этого нужно просто отполировать участок мягкой тканью, и царапины как будто и не бывало.
Но кроме натирания пола орехом нужно также разобраться, чем его правильно мыть, чтобы он оставался блестящим и привлекательным. Для этого советуют смешивать четверть стакана мягкого мыла с ведром воды. Тряпку для мытья нужно хорошо выжимать, чтобы они оставались едва влажными.
Слишком большое количество воды может испортить паркет, пишет Real Simple. Кроме того, так ваш пол быстрее высохнет, и вам не придется долго ждать перед тем, как вернуться в комнату, где вы только что убирали.
Что еще в доме нужно убирать?
Тюль и шторы – это те части комнаты, на которые часто не обращают внимания во время уборки, а зря. Ранее мы уже рассказывали, как часто нужно их стирать и как это делать, чтобы они оставались как новые.
Кроме того, нужно также и разобраться с тем, как чистить дверцу духовки – эту задачу можно выполнить очень быстро с правильными средствами.
Частые вопросы
Почему натирание пола грецкими орехами может быть полезным?
Натирание пола грецкими орехами может быть полезным, поскольку масло из ореха помогает замаскировать царапины на полу - древесина впитывает масло, что уменьшает видимость царапин.
Как правильно мыть пол, чтобы сохранить его блеск?
Для мытья пола рекомендуется смешивать четверть стакана мягкого мыла с ведром воды и использовать хорошо выжатую тряпку, чтобы она оставалась едва влажной - слишком большое количество воды может испортить паркет.
Какие другие части дома нуждаются в регулярной уборке?
Кроме пола, в регулярной уборке нуждаются тюль и шторы, которые часто игнорируются - важно знать, как часто их стирать, а также дверцы духовки, которые можно быстро почистить с правильными средствами.
Почему натирание пола грецкими орехами может быть полезным?
Натирание пола грецкими орехами может быть полезным, поскольку масло из ореха помогает замаскировать царапины на полу - древесина впитывает масло, что уменьшает видимость царапин.
Как правильно мыть пол, чтобы сохранить его блеск?
Для мытья пола рекомендуется смешивать четверть стакана мягкого мыла с ведром воды и использовать хорошо выжатую тряпку, чтобы она оставалась едва влажной - слишком большое количество воды может испортить паркет.
Какие другие части дома нуждаются в регулярной уборке?
Кроме пола, в регулярной уборке нуждаются тюль и шторы, которые часто игнорируются - важно знать, как часто их стирать, а также дверцы духовки, которые можно быстро почистить с правильными средствами.