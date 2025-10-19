Навіщо втирати в підлогу волоські горіхи: результат вразить
- Втирання волоських горіхів у підлогу може допомогти зменшити видимість подряпин завдяки олії, яку вбирає деревина.
- Для миття підлоги радять використовувати суміш м'якого мила з водою, уникаючи надмірного зволоження, щоб запобігти пошкодженню паркету.
Волоські горіхи – це неймовірний і дуже корисний продукт. Втім, його можна використовувати не тільки як поживний перекус, але й для різних домашніх завдань.
На перший погляд може видатися, що натирати волоськими горіхами підлогу – це дивна ідея. Втім, це може принести більше користі, ніж видається на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чим можна натерти підлогу?
Експерти з ремонту переконані, що покращити вигляд підлоги у вашому домі можна за лічені хвилини, і для цього знадобиться один копійчаний продукт, що восени можна знайти прямо на вулиці – волоський горіх.
Для цього потрібно просто потерти ним об підлогу кілька разів – і це допоможе зменшити видимість, а то й взагалі усунути подряпини на підлозі. Іноді такі подряпини залишаються після пересування меблів, або ж навіть після ходьби у приміщенні у взутті – і боротьба з ними буває непростою.
Горіхом можна натерти підлогу / Фото Pexels
Та якщо хочеться швидко і практично безплатно оновити паркет, це можна зробити тільки за допомогою горіха. Через тертя деревина вбере олію з горіха, і це допоможе замаскувати подряпини. Після цього потрібно просто відполірувати ділянку м'якою тканиною, і подряпини наче й не бувало.
Але окрім натирання підлоги горіхом потрібно також розібратися, чим її правильно мити, аби вона залишалася блискучою та привабливою. Для цього радять змішувати чверть склянки м'якого мила з відром води. Ганчірку для миття потрібно добре вичавлювати, аби вони залишалися ледь вологими.
Надто велика кількість води може зіпсувати паркет, пише Real Simple. Окрім того, так ваша підлога швидше висохне, і вам не доведеться довго чекати перед тим, як повернутися до кімнати, де ви щойно прибирали.
Що ще у домі потрібно прибирати?
Тюль та штори – це ті частини кімнати, на які часто не звертають уваги під час прибирання, а дарма. Раніше ми вже розповідали, як часто потрібно їх прати та як це робити, аби вони залишалися наче нові.
Окрім того, потрібно також і розібратися з тим, як чистити дверцята духовки – це завдання можна виконати дуже швидко з правильними засобами.
