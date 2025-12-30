Лед на лобовом стекле исчезнет мгновенно: простой прием от экс-инженера NASA
- Экс-инженер NASA Марк Робер рекомендует для удаления льда с лобового стекла использовать максимальный обогрев, кондиционер и открытые окна для быстрого испарения влаги.
- Горячая вода в мороз может повредить стекло, вызвав микротрещины из-за резкого перепада температур.
С появлением холодов водители начинают бороться со стихией. Это просто, если знать полезные лайфхаки. Бывший специалист NASA объяснил, как быстро избавиться от наледи на лобовом стекле.
Лед с лобового стекла может исчезнуть без скребка и горячей воды – не стоит тратить драгоценное время на борьбу с ним, информирует 24 Канал со ссылкой на Express. Этот секрет сэкономит много часов вашей жизни.
Как легко очистить лобовое стекло?
Оказывается, существует значительно более эффективный способ, о котором рассказал бывший инженер NASA Марк Робер. Для этого необходимо правильно настроить циркуляцию воздуха в салоне и уровень влажности.
Для начала стоит включить обогрев на максимальный режим, чтобы теплый воздух начал прогревать стекло изнутри. Затем следует включить кондиционер – именно он эффективно убирает избыточную влагу.
Замечательный метод / Фото Unsplash
Таким образом риск образования конденсата сводится к минимуму. По словам Марка Робера, далее нужно выключить режим рециркуляции, чтобы влажный воздух не задерживался внутри автомобиля. И на самый конец – слегка приоткрыть окна. Такая комбинация создает разницу давления, ускоряет испарение влаги, и лед начинает сходить буквально на глазах, оставляя стекло сухим.
Что может навредить?
В то же время инженер предостерегает от популярной ошибки, сообщает Southern living. Горячая вода в сильный мороз может навредить – резкий перепад температур способен вызвать микротрещины, которые станут причиной проблем.
Кроме того, на морозе горячая вода быстро остынет и просто увеличит слой льда. Поэтому не стоит пробовать метод, который когда-то применяли из-за нехватки технологий.
