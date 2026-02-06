Авокадо можно сделать мягким за 3 минуты: секрет, которым вы сможете хвастаться

Авокадо уже давно стало для всех привычным продуктом. Однако часто случается, что даже через несколько дней после покупки плод остается твердым, и редко кто знает, что с этим делать.

Авокадо уже давно не экзотика для украинцев. Однако на полках супермаркетов как правило только твердые экземпляры. Почему так и как быстро сделать авокадо мягким – рассказывает Przepisy.

Будет интересно Эту посуду нельзя ставить в микроволновку: 80% людей совершают ошибку

Почему авокадо продают твердым?

Авокадо снимают с деревьев еще твердым, потому что только так его можно безопасно транспортировать из тропиков. Процесс созревания запускается уже после сбора благодаря этена – это природный газ-гормон.

Именно это вещество отвечает за то, чтобы крахмал превращался в нежное "масло", а еще – за узнаваемый ореховый ароомат.

Авокадо срывают твердым для безопасной транспортировки / Фото Pixabay

Как сделать авокадо мягким?

Если у вас есть 2 – 5 дней, воспользуйтесь бумажным пакетом. Положите туда авокадо вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты активно выделяют этен, а закрытое пространство пакета концентрирует газ, заставляя авокадо становиться мягким быстрее.

А если авокадо нужно мягким "на уже", то поможет микроволновка. Сделайте на поверхности глубокие проколы вилкой, поставьте в микроволновку и нагревайте. Проверяйте через каждые 20 секунд. Не передерживайте, чтобы авокадо не сварилось и не начало горчить.

Как выбрать спелое авокадо?

В первую очередь – прикосновение. При легком нажатии плод должен пружинить. Если остается вмятина – он перезрел, если твердый – незрелый, рассказывает Onet.

А еще есть один фокус с плодоножкой. Оторвите маленький хвостик: если под ним ярко-зеленый или желтоватый цвет – можете смело покупать.

Какие советы стоит попробовать?