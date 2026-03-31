Цветы будут стоять в вазе целый месяц: флористы рассказали гениальный трюк

Букеты цветов могут увядать в вазе, даже если регулярно менять воду и обрезать стебли. Однако есть одна хитрость, которая поможет подпитать их, а не кормить бактерии.

Свежие цветы в вазе всегда украшают дом, но порой охапка цветов может начать плохо выглядеть буквально за несколько дней, пишет City Magazine. Чтобы не допустить этого, флористы поделились одним интересным лайфхаком.

Как продлить срок срезанных цветов?

Вместо использования пакетиков с порошком, можно самостоятельно сделать эликсир для цветов. Вся хитрость заключается в сахаре и лимоне.

Свежесть зрелых цветов заключается в идеальной среде вазы. Для этого нужны 2 ключевых компонента – подпитки и средство, который убивает развитие бактерий.

Обычный сахар является источником углеводов, которые обеспечивают цветы энергией, что необходима для поддержания цвета. Его часто советуют в сети, однако не добавляют факт о его существенном минусе.

В воде сахар создает среду для размножения бактерий, которые быстро закупоривают поры в стебле и препятствуют поглощению воды.

Именно поэтому флористы рекомендуют добавлять кислоту – спиртовой уксус или лимонный сок. Кислота эффективно подавляет рост микроорганизмов и поддерживает прочность стеблей.



Цветы смогут простоять в вазе несколько недель

Как приготовить питательную смесь?

Для приготовления действенного раствора, стоит придерживаться точных пропорций. В 1 литре теплой воды смешайте 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки спиртового уксуса. Все хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился, а потом поместите в вазу цветы. Теплая вода является очень важным компонентом, поскольку растения поглощают ее легче и быстрее, чем холодную воду.

Этот раствор нужно менять каждые 2 – 3 дня, а перед каждым наполнением вазу рекомендуется мыть, чтобы удалить остатки бактерий со стенок.

Перед тем, как ставить цветы в вазу, нужно удалить все листья, которые могут оказаться в воде – они быстро гниют и ускоряют развитие бактерий.

Стебли нужно срезать под углом 45 градусов под проточной водой. Такой косой срез улучшает впитывание воды и предотвращает то, что стебель на дне вазы будет заблокирован от воды плоским срезом.

Если тщательно соблюдать эти шаги, используя домашнюю смесь из сахара и лимонного сока, то цветы смогут простоять в вазе очень долго.

Пользовательница в Threads @irena.irena_22 рассказала, что большинство ее цветов стоят по 3 недели. В ее базовый уход входит каждый день менять воду, подрезать и добавлять лед. Также букеты следует держать не в солнечном месте, чтобы цветы оставались свежими.



Правильный уход продлевает жизнь цветов

