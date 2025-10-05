Куда девать ботву от картофеля: экологические решения для хозяев
После сбора урожая многие огородники жалуются на "гору" ботвы из стеблей, листьев и остатков растений. Правильное обращение с этими остатками не только вопрос чистоты, но и шанс вернуть питательные вещества в почву.
Что советуют делать с ботвой картофеля?
- Компостирование – самое простое решение
Если растения не болели, ботву можно переработать в компост. Ее добавляют вместе с другими "зелеными" и "коричневыми" компонентами, обеспечивая проветривание и соответствующую влажность. Однако надо быть осторожным: в картофельных растениях могут быть остатки заболеваний (например, фитофтороз). В таких случаях компостирование стоит делать при высокой температуре, чтобы уничтожить патогены.
- Использование в качестве мульчи
Grower experts пишет, что измельченную ботву можно использовать как мульчу под деревьями, в междурядьях, на садовых участках. Она помогает удерживать влагу, подавляет сорняки и со временем перегнивает, обогащая почву. Однако не используйте пораженные болезнями остатки, ведь они могут распространить инфекцию.
Куда девать ботву от картофеля / Фото Unsplash
Где хранить картофель?
Картофель лучше хранить в погребе с температурой 4 – 6 градусов, предварительно обработав хранилище смесью соли, извести, медного купороса и воды.
Другие варианты хранения включают использование деревянного ящика на балконе или бумажных пакетов в холодильнике, но последний вариант может повлиять на вкус картофеля из-за превращения крахмала в сахар.
