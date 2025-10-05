После сбора урожая многие огородники жалуются на "гору" ботвы из стеблей, листьев и остатков растений. Правильное обращение с этими остатками не только вопрос чистоты, но и шанс вернуть питательные вещества в почву.

Что делать с ботвой от картофеля

Что советуют делать с ботвой картофеля?

Компостирование – самое простое решение

Если растения не болели, ботву можно переработать в компост. Ее добавляют вместе с другими "зелеными" и "коричневыми" компонентами, обеспечивая проветривание и соответствующую влажность. Однако надо быть осторожным: в картофельных растениях могут быть остатки заболеваний (например, фитофтороз). В таких случаях компостирование стоит делать при высокой температуре, чтобы уничтожить патогены.

Использование в качестве мульчи

Grower experts пишет, что измельченную ботву можно использовать как мульчу под деревьями, в междурядьях, на садовых участках. Она помогает удерживать влагу, подавляет сорняки и со временем перегнивает, обогащая почву. Однако не используйте пораженные болезнями остатки, ведь они могут распространить инфекцию.



