Куди подіти бадилля від картоплі: екологічні рішення для господарів
- Компостування картопляного бадилля можливе, але з обережністю, якщо рослини не хворіли, і за умови високої температури для знищення патогенів.
- Подрібнене бадилля можна використовувати як мульчу, але слід уникати хворих залишків, які можуть поширити інфекції.
Після збору врожаю багато городників скаржаться на "гору" бадилля зі стебел, листя та залишків рослин. Правильне поводження з цими рештками – не лише питання чистоти, а й шанс повернути поживні речовини в ґрунт.
Що радять робити з бадиллям картоплі?
- Компостування – найпростіше рішення
Якщо рослини не хворіли, бадилля можна переробити в компост. Його додають разом з іншими "зеленими" й "коричневими" компонентами, забезпечуючи провітрювання і відповідну вологість. Однак треба бути обережним: у картопляних рослинах можуть бути залишки захворювань (наприклад, фітофтороз). У таких випадках компостування варто робити при високій температурі, щоб знищити патогени.
- Використання як мульчі
Grower experts пише, що подрібнене бадилля можна використовувати як мульчу під деревами, в міжряддях, на садових ділянках. Воно допомагає утримувати вологу, пригнічує бур'яни й з часом перегниває, збагачуючи ґрунт. Проте не використовуйте уражені хворобами залишки, адже вони можуть поширити інфекцію.
Куди подіти бадилля від картоплі / Фото Unsplash
Де зберігати картоплю?
Картоплю краще зберігати в льоху з температурою 4 – 6 градусів, попередньо обробивши сховище сумішшю солі, вапна, мідного купоросу та води.
Інші варіанти зберігання включають використання дерев'яного ящика на балконі або паперових пакетів у холодильнику, але останній варіант може вплинути на смак картоплі через перетворення крохмалю на цукор.
Часті питання
