Справиться с этим помогает бальзам для губ – но выбор на полке аптеки или магазина может сбить с толку: десятки вариантов, разные составы и цены, которые в конце концов, не всегда являются показательными. Более того, определенные популярные ингредиенты могут даже усиливать сухость, пишет Health.

Бальзам для губ: на что стоит обратить внимание?

Как объясняет Мишель Грин, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка, бальзамы работают по простому принципу: они создают внешний защитный слой между губами и окружающей средой, что способствует повышению удержания влаги.

Эксперт советует искать средства для губ, содержащие такие ингредиенты:

гиалуроновая кислота;

вазелин;

масло ши;

пчелиный воск;

витамин Е.

Гиалуроновая кислота является мощным увлажнителем, способным удерживать воду в объеме, в тысячу раз превышающем ее собственный вес – благодаря этому она притягивает увлажняющие компоненты непосредственно к губам.

Вазелин, масло ши и пчелиный воск она относит к окклюзивным – веществам, которые образуют защитный барьер и предотвращают испарение влаги. А витамин Е действует как антиоксидант и защищает губы от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

American Academy of Dermatology (AAD), в свою очередь, советует позаботиться и о защите от солнца. Для этого стоит выбирать бальзам для губ, который содержит SPF 30 или солнцезащитные ингредиенты, такие как оксид титана или оксид цинка в своем составе.

В список эффективных компонентов эксперты AAD также вносят керамиды и диметикон, которые работают в синергии с вазелином для удержания влаги. Если губы сильно повреждены, ищите в составе касторовое масло (castor seed oil) и масло семян конопли.

Определенные ингредиенты в составе бальзамов могут давать обратный эффект – при регулярном использовании они сушат губы вместо того, чтобы увлажнять их, замечает Шари Липнер, доктор медицинских наук, доктор философии, дерматолог из Weill Cornell Medicine. Например, стоит избегать в составе таких ингредиентов:

фенол;

ментол;

салициловая кислота;

ланолин.

Важно! В AAD отмечают: если после нанесения бальзама губы пекут, щиплют или чувствуется любой дискомфорт – это сигнал раздражения, и средство следует сразу прекратить использовать.

Во время использования бальзама не должно быть дискомфорта / Фото Freepik

Как часто стоит наносить бальзам для губ?

Шари Липнер замечает, что универсального совета относительно того, как часто нужно наносить бальзам, нет.

Мое эмпирическое правило – четыре раза в день или каждый раз, когда ваши губы чувствуют сухость,

– указывает специалист.

Кроме этого, не лишним будет использовать средство для губ после еды и непосредственно перед сном.