Как можно использовать бахилы дома?

Вместо пищевой пленки вместо пищевой пленки

Чистые бахилы прекрасно подходят для накрытия посуды. Если остался салат, гарнир или соус, просто натяните бахилу на тарелку или миску. Пища не обветривается, запахи не смешиваются, а холодильник остается чистым.

Защита от пыли

Бахилы можно надевать на вазы, настольные лампы, мелкую кухонную технику, которой пользуетесь редко. Это эффективно защищает вещи от пыли, особенно в труднодоступных местах.

Уход за животными

Владельцы кошек и собак знают, как трудно поддерживать чистоту во время чистки лотка или обработки лап. Бахилы можно одевать на руки или лапы животных, чтобы не пачкать кожу и обувь.

Обратите внимание! Бахилы можно использовать временно, но следует очень внимательно следить за тем, чтобы животному не было больно или дискомфортно. В зоомагазинах есть специальные чехлы для лап для собак.

Лайфхак во время ремонта

При покраске стен используйте бахилы для защиты банок с краской. Капли останутся внутри полиэтилена, а пол и стены останутся чистыми.

Органайзер для мелочей

Бахилы пригодятся для хранения пуговиц, булавок, гвоздей и других мелких вещей. Они сохраняют порядок и не позволяют вещам смешиваться.

Парниковый эффект для рассады

Натяните бахилу на стаканчик или горшок с семенами – создастся влажный микроклимат, что ускоряет прорастание первых ростков.



Как использовать бахилы / Фото из соцсетей

Домашнее спа для рук и ног

Бахилы можно использовать для косметических процедур. Нанесите крем на стопы или кисти, наденьте бахилы, а сверху теплые носки. Кожа разогреется, поры откроются, и уход будет более эффективным.

Как вы видите, бахилы – это не просто медицинский аксессуар, а универсальный помощник в доме. Запаситесь ими, и они обязательно пригодятся во многих ежедневных ситуациях.

Какие еще есть лайфхаки для вашего дома?

Издание The Kitchn о таких надежных средствах:

Кофейная гуща: Высушенная кофейная гуща – это отличный природный поглотитель запахов. Поместите ее в небольшой открытый контейнер или баночку и поставьте в холодильник, шкаф или ванную комнату. Кофейные частицы связывают молекулы неприятных запахов, например, от продуктов, мусора или животных, и воздух становится свежее.

