Почему работает этот метод?
Секрет заключается в активированном угле, известном своими мощными абсорбирующими свойствами. Он впитывает лишнюю влагу из воздуха, нейтрализует неприятные запахи и препятствует развитию бактерий. Спичечный коробок служит компактным и удобным контейнером для этого натурального поглотителя.
Как сделать поглотитель собственноручно?
- Возьмите пустой спичечный коробок.
- Измельчите 5 таблеток активированного угля до состояния порошка.
- Заполните коробку углем.
- Иглой сделайте несколько мелких отверстий в верхней части коробки для циркуляции воздуха.
- Закройте коробку и поставьте ее за унитазом или в незаметном месте ванной комнаты.
Пористая структура угля притягивает молекулы влаги и летучие соединения, ответственные за запахи. В результате воздух становится суше, а условия для появления неприятных ароматов – неблагоприятными.
Со временем активированный уголь насыщается влагой. Чтобы восстановить его свойства, откройте коробку и положите ее на батарею или в теплое сухое место на несколько часов. После высыхания уголь снова готов к использованию. Один наполнитель можно применять несколько раз, что делает метод экономным и экологичным.
Какие еще есть лайфхаки для ванной комнаты?
Издание The Kitchn о таких надежных средствах:
- Кофейная гуща: высушенную кофейную гущу можно положить в небольшой контейнер, чтобы поглощать неприятные ароматы.
- Эфирные масла: несколько капель на ватный тампон или в аромалампу освежат воздух естественным путем.
