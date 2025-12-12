Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: посуда будет пахнуть, как в дорогих ресторанах
12 декабря, 10:28
2

Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: посуда будет пахнуть, как в дорогих ресторанах

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Апельсиновая кожура может быть использована как естественный освежитель воздуха для посудомоечной машины.
  • Кожура апельсина перебивает затхлые запахи и придает посуде свежий цитрусовый аромат без химических добавок.

В зимнюю пору в каждом доме найдутся сезонные цитрусовые – мандарины или апельсины. Их кожура имеет очень приятный запах, но без всяких раздумий мы выбрасываем ее в мусорку. А оказывается, она может принести пользу в быту.

Есть один простой трюк, благодаря которому обычная кожура апельсина способна превратиться в естественный освежитель воздуха, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Добавьте эту специю в воду для мытья полов: дом начнет празднично пахнуть

В чем польза апельсиновой кожуры?

Все чаще хозяйки начали использовать кожуру апельсина для посудомоечной машины, в которой часто накапливаются плохие запахи и пятна. Кожура апельсина является хорошей альтернативой покупным средствам. В ней содержатся эфирные масла, которые под действием тепла раскрывают свой свежий цитрусовый аромат.

Кожуры легко перебивают затхлые запахи, не оставляют следов на посуде и не содержат никаких химических добавок. Использовать их достаточно просто. Нужно лишь положить кожуру от двух апельсинов в корзину к столовым приборам и запустить обычный цикл мытья.

Пар и горячая вода начнут высвобождать аромат, который через несколько минут после завершения наполнят посудомоечную машину цитрусовой свежестью.

Посудомоечную машину легко очистить: смотрите видео

Среди цитрусовых заметную пользу имеет лимон, пишет Mirror. К примеру, лобовое стекло автомобиля в зимнее время можно быстро разморозить с помощью лимонного сока. Лимонная кислота разрушает лед, поэтому надо просто выжать сок на стекло, осторожно смыть теплой водой и протереть кусочками самого лимона.

Какие лайфхаки надо знать?

Частые вопросы

Как апельсиновая кожура может использоваться в посудомоечной машине?

Апельсиновая кожура может использоваться в посудомоечной машине как естественный освежитель воздуха. Она помогает устранить плохие запахи и оставляет свежий цитрусовый аромат благодаря эфирным маслам, которые высвобождаются под действием тепла и пара.

Какие преимущества имеет апельсиновая кожура по сравнению с покупными средствами для посудомоечных машин?

Апельсиновая кожура является натуральным средством, которое не содержит химических добавок, не оставляет следов на посуде и эффективно перебивает затхлые запахи. Это делает ее хорошей альтернативой покупным средствам.

Как правильно использовать апельсиновую кожуру в посудомоечной машине?

Чтобы использовать апельсиновую кожуру в посудомоечной машине, нужно положить кожуру от двух апельсинов в корзину для столовых приборов и запустить обычный цикл мытья. Это позволит высвободить аромат и наполнить машину цитрусовой свежестью.