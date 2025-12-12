Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: посуда будет пахнуть, как в дорогих ресторанах
- Апельсиновая кожура может быть использована как естественный освежитель воздуха для посудомоечной машины.
- Кожура апельсина перебивает затхлые запахи и придает посуде свежий цитрусовый аромат без химических добавок.
В зимнюю пору в каждом доме найдутся сезонные цитрусовые – мандарины или апельсины. Их кожура имеет очень приятный запах, но без всяких раздумий мы выбрасываем ее в мусорку. А оказывается, она может принести пользу в быту.
Есть один простой трюк, благодаря которому обычная кожура апельсина способна превратиться в естественный освежитель воздуха, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.
В чем польза апельсиновой кожуры?
Все чаще хозяйки начали использовать кожуру апельсина для посудомоечной машины, в которой часто накапливаются плохие запахи и пятна. Кожура апельсина является хорошей альтернативой покупным средствам. В ней содержатся эфирные масла, которые под действием тепла раскрывают свой свежий цитрусовый аромат.
Кожуры легко перебивают затхлые запахи, не оставляют следов на посуде и не содержат никаких химических добавок. Использовать их достаточно просто. Нужно лишь положить кожуру от двух апельсинов в корзину к столовым приборам и запустить обычный цикл мытья.
Пар и горячая вода начнут высвобождать аромат, который через несколько минут после завершения наполнят посудомоечную машину цитрусовой свежестью.
Среди цитрусовых заметную пользу имеет лимон, пишет Mirror. К примеру, лобовое стекло автомобиля в зимнее время можно быстро разморозить с помощью лимонного сока. Лимонная кислота разрушает лед, поэтому надо просто выжать сок на стекло, осторожно смыть теплой водой и протереть кусочками самого лимона.
Какие лайфхаки надо знать?
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
Кислородный отбеливатель эффективно удаляет известковый налет в душевой кабине, не выделяя резкого запаха.
