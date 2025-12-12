Не викидайте апельсинову шкірку: посуд буде пахнути, як у дорогих ресторанах

У зимову пору в кожному домі знайдуться сезонні цитрусові – мандарини чи апельсини. Їхня шкірка має дуже приємний запах, але без жодних роздумів ми викидаємо її у смітник. А виявляється, вона може принести користь у побуті.

Є один простий трюк, завдяки якому звичайна шкірка апельсина здатна перетворитися на природний освіжувач повітря, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

У чому користь апельсинової шкірки?

Дедалі частіше господині почали використовувати шкірку апельсина для посудомийної машини, в якій часто накопичуються погані запахи й плями. Шкірка апельсина є гарною альтернативою покупним засобам. У ній містяться ефірні олії, які під дією тепла розкривають свій свіжий цитрусовий аромат.

Шкірки легко перебивають затхлі запахи, не залишають слідів на посуді й не містять жодних хімічних добавок. Використовувати їх досить просто. Потрібно лише покласти шкірку від двох апельсинів у кошик до столових приборів та запустити звичайний цикл миття.

Пара та гаряча вода почнуть вивільняти аромат, який через кілька хвилин після завершення наповнять посудомийну машину цитрусовою свіжістю.

Серед цитрусових помітну користь має лимон, пише Mirror. До прикладу, лобове скло автомобіля у зимову пору можна швидко розморозити за допомогою лимонного соку. Лимонна кислота руйнує лід, тому треба просто вичавити сік на скло, обережно змити теплою водою й протерти шматочками самого лимона.

Які лайфхаки треба знати?