Зачем на унитазе 2 кнопки: истинную причину знают единицы
- Унитазы с двумя кнопками на сливном бачке позволяют контролировать количество используемой воды,: меньшая кнопка смывает от 3 до 4,5 литров, а большая – от 6 до 9 литров.
- Эта система помогает экономить воду и средства, позволяя семьям экономить до 20 000 литров воды в год.
Наверное, большинство людей замечали, что унитазы часто имеют на сливном бачке две кнопки: большую и меньшую. Но не все знают, каково их назначение и в чем между ними разница.
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему на унитазе есть две кнопки для слива? Ответ на самом деле очень прост, пишет Times of India.
Зачем на унитазе две кнопки?
Вы точно замечали две кнопки на сливе: одна большая, а другая меньше. И большинство людей или жмут обе одновременно, когда нужно смыть воду, или же выбирают какую-то одну наугад. Впрочем, между ними точно есть разница, и использовать их нужно в разных ситуациях.
Две кнопки на сливном бачке унитаза – это не тренд, а на самом деле умная и очень практичная функция, что связана с тем, сколько воды вы используете ежедневно. Две кнопки предназначены для двух разных вариантов слива воды. Нажатие меньшей кнопки смывает меньше воды, а большей – больше.
И это не просто удобство, а часть плана по более разумному использованию воды и экономии средств, пишет Express.
Интересно! Многие люди не задумываются об этом, но смыв унитаза – это одна из самых больших затрат воды дома. Большинство традиционных туалетов, имеющих одну кнопку смыва, используют 9 – 12 литров воды за раз.
Двойная кнопка дает возможность сэкономить воду и средства: меньшая смывает от 3 до 4,5 литров воды, а большая – от 6 до 9. В среднем же дом, в котором все жители правильно используют туалет с двойным смывом, могут экономить до 20 000 литров воды ежегодно! А это более 100 полностью наполненных ванн воды.
