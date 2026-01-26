Зачем на унитазе 2 кнопки: истинную причину знают единицы

Наверное, большинство людей замечали, что унитазы часто имеют на сливном бачке две кнопки: большую и меньшую. Но не все знают, каково их назначение и в чем между ними разница.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему на унитазе есть две кнопки для слива? Ответ на самом деле очень прост, пишет Times of India.

Зачем на унитазе две кнопки?

Вы точно замечали две кнопки на сливе: одна большая, а другая меньше. И большинство людей или жмут обе одновременно, когда нужно смыть воду, или же выбирают какую-то одну наугад. Впрочем, между ними точно есть разница, и использовать их нужно в разных ситуациях.

Две кнопки на сливном бачке унитаза – это не тренд, а на самом деле умная и очень практичная функция, что связана с тем, сколько воды вы используете ежедневно. Две кнопки предназначены для двух разных вариантов слива воды. Нажатие меньшей кнопки смывает меньше воды, а большей – больше.

И это не просто удобство, а часть плана по более разумному использованию воды и экономии средств, пишет Express.

Интересно! Многие люди не задумываются об этом, но смыв унитаза – это одна из самых больших затрат воды дома. Большинство традиционных туалетов, имеющих одну кнопку смыва, используют 9 – 12 литров воды за раз.

Двойная кнопка дает возможность сэкономить воду и средства: меньшая смывает от 3 до 4,5 литров воды, а большая – от 6 до 9. В среднем же дом, в котором все жители правильно используют туалет с двойным смывом, могут экономить до 20 000 литров воды ежегодно! А это более 100 полностью наполненных ванн воды.

