До свят можна виростити ще один: елементарний спосіб розмножити різдвяний кактус

Різдвяний кактус – це одна з улюблених зимових кімнатних рослин, адже вона цвіте в холодні місяці, а також майже не потребує догляду.

Розмножити різдвяний кактус надзвичайно легко – для цього потрібно лише мати один живець. Проростити його зможе навіть новачок у квітникарстві, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як розмножити різдвяний кактус?

Обираючи живці для наступних різдвяних кактусів, зверніть увагу на здорові, яскраво-зелені ділянки рослини. В сегментах стебла не має бути ознак зневоднення, що зазвичай проявляються як зморшкуватість – тоді вони придатні до розмноження та вкорінення.

Найкращий час для розмноження кактуса – це весна, після того, як рослина відцвіте. Втім, можна це зробити й взимку – та в такому випадку до цвітіння доведеться чекати навіть довше, пише Martha Stewart.

Стебла кактусів складаються з членистих сегментів, які трохи звужуються у місцях з'єднання. Квітникарі радять обирати молодші, м'які пагони, адже така тканина буде вкорінюватися легше, ніж старі, дерев'янисті стебла.

Потрібно обережно скрутити чи відрізати ділянку з 2 – 4 сегментів у місці з'єднання. Після цього потрібно дати живцю загрубіти – і це деталь, що відрізняється від пророщування багатьох інших рослин. Загалом все, що потрібно зробити після того, як зріжете живець – це залишити його на кілька днів, аби він трохи підсохнув.

Вже після цього потрібно наповнити горщик сумішшю для кактусів чи сукулентів. Просто поставте живець у вологу суміш, зануривши у неї на кілька сантиметрів. Можна також пророщувати різдвяний кактус і у воді, та ґрунтова суміш для сукулентів буде кращим варіантом – так рослина розвине сильнішу кореневу систему й не отримає потім шоку від пересадки.

Підтримуйте ґрунт трохи вологим, але не перезволожуйте. Також можна використати прозору пластикову плівку чи пластиковий стакан, аби створити для живця мінітеплицю. Як тільки на верхівці живця утвориться новий сегмент – це означає, що він вкоренився, і укриття можна знімати.

