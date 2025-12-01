К праздникам можно вырастить еще один: элементарный способ размножить рождественский кактус

Рождественский кактус это одно из любимых зимних комнатных растений, ведь оно цветет в холодные месяцы, а также почти не нуждается в уходе.

Размножить рождественский кактус чрезвычайно легко – для этого нужно лишь иметь один черенок. Прорастить его сможет даже новичок в цветоводстве

Как размножить рождественский кактус?

Выбирая черенки для следующих рождественских кактусов, обратите внимание на здоровые, ярко-зеленые участки растения. В сегментах стебля не должно быть признаков обезвоживания, что обычно проявляются как морщинистость – тогда они пригодны к размножению и укоренению.

Лучшее время для размножения кактуса – это весна, после того, как растение отцветет. Впрочем, можно это сделать и зимой – и в таком случае до цветения придется ждать даже дольше, пишет Martha Stewart.

Стебли кактусов состоят из членистых сегментов, которые немного сужаются в местах соединения. Цветоводы советуют выбирать молодые, мягкие побеги, ведь такая ткань будет укореняться легче, чем старые, деревянистые стебли.

Нужно осторожно скрутить или отрезать участок с 2 – 4 сегментов в месте соединения. После этого нужно дать черенку загрубеть – и это деталь, отличающаяся от проращивания многих других растений. В общем все, что нужно сделать после того, как срежете черенок – это оставить его на несколько дней, чтобы он немного подсох.

Уже после этого нужно наполнить горшок смесью для кактусов или суккулентов. Просто поставьте черенок во влажную смесь, погрузив в нее на несколько сантиметров. Можно также проращивать рождественский кактус и в воде, но почвенная смесь для суккулентов будет лучшим вариантом – так растение разовьет более сильную корневую систему и не получит потом шока от пересадки.

Поддерживайте почву немного влажной, но не переувлажняйте. Также можно использовать прозрачную пластиковую пленку или пластиковый стакан, чтобы создать для черенка мини-теплицу. Как только на верхушке черенка образуется новый сегмент – это означает, что он укоренился, и укрытие можно снимать.

