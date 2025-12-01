Тюльпани асоціюються з весною, але турботи про них часто починаються значно раніше, інформує 24 Канал з посиланням на Ideal Home. Насправді все залежить від ґрунту й температури, а не від календаря.

Коли садити тюльпани?

Загалом цибулини тюльпанів найкраще садити восени – з вересня по листопад, коли ґрунт ще досить теплий, щоб вони встигли вкоренитися до зими. Якщо ж настав грудень і цибулини ще лежать – ще нічого не втрачено! Краще посадити їх зараз, ніж залишити в сараї.

Неймовірні квіти / Фото unsplash

Ґрунт має бути достатньо холодним, але не промерзлим, щоб цибулини вкоренилися та пройшли потрібний зимовий період спокою. Якщо земля піддається обробці, тюльпани можна садити без вагань. Можливо, вони зацвітуть трохи пізніше, але все одно подарують кольоровий акцент навесні.

Найголовніше – тюльпани потрібно висаджувати якомога швидше після покупки. Якщо занадто довго зволікати, цибулини можуть зіпсуватися ще до того, як потраплять у горщик або на клумбу.

Чи потрібно садити тюльпани глибоко?

Садіть цибулини на глибину 15 – 20 сантиметрів, на відстані 10 – 20 сантиметрів одна від одної, пише Аlmanac. Якщо ви садите в контейнери, важливо забезпечити достатній дренаж.

Якщо ж погода стане надто холодною, то тюльпани треба захистити. Це можна зробити за допомогою звичайного картону або бульбашкової плівки.

Поради для садівників