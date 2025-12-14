Ці 5 рослин можна поставити у ванній: вони не бояться темряви і люблять вологу
- Папороть, потос і калатея добре ростуть у вологих умовах ванної кімнати.
- Алоказія потребує світла, а алое має корисні властивості для шкіри.
Якщо колись ви мріяли перетворити ванну на справжній тропічний оазис, це цілком можливо. Головне – підібрати рослини, що не боятимуться надмірної кількості вологи й тепла.
Кожна кімнатна рослина має свої вимоги щодо догляду – і деякі з них чудово почуватимуться в умовах ванної кімнати, де майже завжди підвищена вологість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Які рослини можна поставити у ванній кімнаті?
Папороть
Практично усі види папороті можуть чудово рости у вологих приміщеннях, окрім того, ці рослини найбільше полюбляють тінь. Ще одна очевидна перевага папороті – вона дуже проста у догляді, і це значить, що вона підійде навіть для квітникарів-новачків.
Алоказія
Алоказіям подобається світло та волога – і якщо у вашій ванній кімнаті є велике вікно, тоді вона стане ідеальним місцем для цієї рослини. Втім, будьте обережні, аби не розмістити вазон надто близько до підвіконня, адже листя алоказії схильне до сонячних опіків.
Потос
Чимало квітникарів сходяться на тому, що витривалий та невибагливий потос – це одна з найкращих рослин для ванної кімнати. І саме через те, що він потребує високої вологості, ванна кімната стане для нього найкращим місцем, пише The Spruce.
Рослина дуже швидко розквітає у підвісні ліани, тож найкраще підібрати для потоса місце на високій полиці.
Алое
Для багатьох людей це може стати несподіванкою, та алое ідеально впишеться у ванну кімнату. І алое стане цінним доповненням до ванної не лише через красиве листя, але й через корисні властивості – липкий сік з алое можна використовувати для заспокоєння шкіри, зменшення свербіння та навіть загоєння незначних опіків.
Калатея
Калатеї підходять для більшості ванних кімнат, адже вони добре ставляться до високої вологості та переносять непряме світло і навіть тінь. Тож якщо ви хочете додати своїй ванні і кольору, і елегантності, саме калатея стане найкращим варіантом.
