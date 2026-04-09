Священник розповів, чи можна працювати на городі у великодній тиждень: знають не всі

Весна – це дуже відповідальний час для городників, адже кожен день надзвичайно важливий, а справ тільки більшає: потрібно обробити дерева, засадити город, просапати бур'яни. Та чи можна робити це у тиждень перед Великоднем, знають не всі.

Багато дачників побоюються, що "простій" у роботі на городі на цілий тиждень у квітні може серйозно вплинути на майбутній урожай. 24 Канал поспілкувався зі священником УГКЦ Михайлом Квасюком, аби з'ясувати, чи справді не можна нічого садити перед Великоднем.

Цікаво Чи можна прати у Чистий четвер: що про це кажуть традиції

Чи можна працювати на городі перед Великоднем?

Багато людей вірять, що в тиждень, який передує Великодню, взагалі заборонено працювати в саду та на городі. Втім, священник вважає, що якщо від посадок залежить ваша робота – тоді це цілком дозволено.

Багато людей вже висадили картоплю та облагородили сад, і немає нічого поганого у тому, аби "грамотно спланувати час".

Я не думаю, що хтось садитиме картоплю у суботу перед Великоднем чи в сам день Великодня, чи у понеділок після нього. Ми не бачили своїх рідних, близьких, хочемо побути з ними. Тому це навіть безглуздо пояснювати. Закінчіть світлий тиждень – і вперед до праці,

– поділився він.

Водночас згадав Михайло Квасюк і про те, що раніше люди у селах часто просили священника благословити насіння та землю перед Великоднем – для цього використовували молитви з "Требника". Втім, зараз, хоч усі молитви й залишилися, все менше людей просять про них чи взагалі їх використовують.

Водночас багато вірян намагаються утриматися від посадок у Страсний тиждень – чимало людей вірять, що протягом цих семи днів "земля не приймає насіння". У Біблії немає прямої заборони на посадки чи роботу з землею, але більшість людей намагаються провести цей час у молитвах та спокої, пише ТСН. Втім, якщо погода гарна, а час підтискає, можна зайнятися роботою у ґрунті у четвер – посадити зелень чи прості рослини, що не вимагають особливого копання в землі.

Що ще слід знати перед Великоднем?