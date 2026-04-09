Священник розповів, чи можна працювати на городі у великодній тиждень: знають не всі
- Священник УГКЦ Михайло Квасюк вважає, що можна працювати на городі перед Великоднем, якщо це важливо для роботи.
- Багато людей утримуються від посадок у Страсний тиждень через віру в те, що "земля не приймає насіння".
Весна – це дуже відповідальний час для городників, адже кожен день надзвичайно важливий, а справ тільки більшає: потрібно обробити дерева, засадити город, просапати бур'яни. Та чи можна робити це у тиждень перед Великоднем, знають не всі.
Багато дачників побоюються, що "простій" у роботі на городі на цілий тиждень у квітні може серйозно вплинути на майбутній урожай. 24 Канал поспілкувався зі священником УГКЦ Михайлом Квасюком, аби з'ясувати, чи справді не можна нічого садити перед Великоднем.
Цікаво Чи можна прати у Чистий четвер: що про це кажуть традиції
Чи можна працювати на городі перед Великоднем?
Багато людей вірять, що в тиждень, який передує Великодню, взагалі заборонено працювати в саду та на городі. Втім, священник вважає, що якщо від посадок залежить ваша робота – тоді це цілком дозволено.
Багато людей вже висадили картоплю та облагородили сад, і немає нічого поганого у тому, аби "грамотно спланувати час".
Я не думаю, що хтось садитиме картоплю у суботу перед Великоднем чи в сам день Великодня, чи у понеділок після нього. Ми не бачили своїх рідних, близьких, хочемо побути з ними. Тому це навіть безглуздо пояснювати. Закінчіть світлий тиждень – і вперед до праці,
– поділився він.
Водночас згадав Михайло Квасюк і про те, що раніше люди у селах часто просили священника благословити насіння та землю перед Великоднем – для цього використовували молитви з "Требника". Втім, зараз, хоч усі молитви й залишилися, все менше людей просять про них чи взагалі їх використовують.
Водночас багато вірян намагаються утриматися від посадок у Страсний тиждень – чимало людей вірять, що протягом цих семи днів "земля не приймає насіння". У Біблії немає прямої заборони на посадки чи роботу з землею, але більшість людей намагаються провести цей час у молитвах та спокої, пише ТСН. Втім, якщо погода гарна, а час підтискає, можна зайнятися роботою у ґрунті у четвер – посадити зелень чи прості рослини, що не вимагають особливого копання в землі.
Що ще слід знати перед Великоднем?
Не всі дачники знають, коли краще садити картоплю – до чи після Великодня. І орієнтуватися слід не лише на свято, але й на температуру ґрунту.
Також городники радять ще перед Великоднем висадити певний список культур. А ось інші краще вже відкласти на період після свят.
Священник УГКЦ Михайло Квасюк вважає, що працювати на городі перед Великоднем цілком дозволено, якщо від цього залежить ваша робота. Багато людей вже висадили картоплю та облагородили сад, і немає нічого поганого у тому, аби грамотно спланувати час.
Багато вірян намагаються утриматися від посадок у Страсний тиждень, оскільки вірять, що протягом цих семи днів 'земля не приймає насіння'. Хоч у Біблії немає прямої заборони на посадки чи роботу з землею, багато людей вважають за краще провести цей час у молитвах та спокої.
Раніше люди у селах часто просили священника благословити насіння та землю перед Великоднем, використовуючи молитви з 'Требника'. Хоча всі молитви залишилися, все менше людей просять про них чи взагалі їх використовують.