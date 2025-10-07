Кросівки – це взуття для спорту, бігу та активного відпочинку, а це значить, що вони особливо часто брудняться, а ноги у них пітніють, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. Отож, прати їх потрібно регулярно. Та як це зробити, аби не терти взуття вручну, знають не всі.
Наскільки часто потрібно прати кросівки?
Ідеальної відповіді, на жаль, тут не існує, і потрібно відштовхуватися від того, як часто і де саме ви носите взуття. Якщо на кросівках з'явилися видимі плями, втім, їх краще почистити одразу – або за допомогою точкового очищення, або ж випрати їх повністю.
Кросівки, що носять тільки зрідка, потребують ретельного чищення принаймні раз на сезон. Та якщо ви носите кросівки кілька разів на тиждень чи навіть частіше, потрібно прати їх у машинці чи вручну кожні два тижні.
Важливо! Перед тим як починати прання будь-яких кросівок, потрібно прочитати етикетку: там зазвичай вказана уся важлива інформація щодо догляду за взуттям. Деякі кросівки не можна прати у машинці, а інші можна чистити тільки сухим способом чи у хімчистці, тож навіть ручне прання для них не підійде.
На якому режимі прати взуття у машинці?
Один з найважливіших етапів прання кросівок – це вибір режиму пральної машини. Від цього залежить, чи очиститься взуття як слід, а також чи не розлізеться воно після прання.
Взуття потрібно прати обережно / Фото Pexels
Обирати радять теплу або ж холодну воду та делікатний режим – він допоможе уникнути пошкодження підошви взуття. Швидкість віджиму потрібно встановити найнижчу, інакше пральна машина може втратити баланс.
Увагу слід приділити також і вибору мийного засобу, пише Martha Stewart. Якщо кросівки білі, можна використати кисневий порошок – він допоможе впоратися зі складними плямами та забрудненнями. Але рідкий засіб працюватиме краще.
Окрім того, у випадку складних забруднень на кросівках можна попередньо замочити їх у оцті – залишити взуття у ньому потрібно всього на 3 хвилини, і це дасть неймовірний результат.
Що ще потрібно знати про прання?
- Не усе взуття, виявляється, можна прати у машинці – є деякі види, які можуть просто розлізтися після такого чищення. Для того, аби уникнути прикрої помилки, про це потрібно знати перед пранням.
