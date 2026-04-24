5 речей, яких треба позбутися з дитячої кімнати: вони захаращують простір

У дитячій кімнаті часто накопичується безлад. Одяг, іграшки та малюнки поступово захаращують простір, тому професіонали розповіли, яких речей слід позбутися, щоб навести порядок.

Діти постійно змінюються, тому те, що було актуальним кілька місяців тому сьогодні вже може не відповідати їхньому віку чи інтересам, пише Good Housekeeping.

Регулярне розхламлення допоможе підтримати порядок й створити комфортний простір. Достатньо виділити хоча б 20 хвилин кілька разів на тиждень, щоб процес був простішим і без перевантаження.

Від яких дитячих речей варто позбутися?

Одяг та взуття, які вже не підходять

Діти досить швидко виростають з речей, тому немає сенсу довго зберігати те, що вже замале або більше не подобається. Якщо ці речі ще в хорошому стані, їх можна передати знайомим або віддати на благодійність.



Старі книги

Відповідно до віку книжки також потрібно оновлювати. Фахівці радять звільнити полиці для нових книг, які справді зараз цікаві дітям.

Пошкоджені чи непотрібні іграшки

Зламані іграшки чи неповні набори, з якими вже ніхто не грається, лише створюють безлад.

Залишки подарунків та усілякі дрібниці

Сувеніри з дитячих свят, школи чи сімейних подій швидко назбируються, і лише займають простір. Щоб уникнути хаосу, достатньо обмежити їхню кількість.

Малюнки та шкільні роботи

Дитячі творчі роботи для батьків мають особливу цінність, але їх зазвичай стає надто багато, тому варто залишати лише найулюбленіші чи найважливіші.

Окрім того, варто звернути увагу на балкон, на якому більшість з нас люблять тримати різні речі. На сайті Martha Stewart йдеться про те, що на балконі не можна зберігати електронні прилади, легкозаймисті предмети, м’які меблі, важкі та громіздкі предмети, а також пристрої з літієвими батареями через ризик пошкодження та небезпеки.

