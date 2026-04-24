Дети постоянно меняются, поэтому то, что было актуальным несколько месяцев назад сегодня уже может не соответствовать их возрасту или интересам, пишет Good Housekeeping.

Регулярное расхламление поможет поддержать порядок и создать комфортное пространство. Достаточно выделить хотя бы 20 минут несколько раз в неделю, чтобы процесс был проще и без перегрузки.

От каких детских вещей стоит избавиться?

Одежда и обувь, которые уже не подходят

Дети достаточно быстро вырастают из вещей, поэтому нет смысла долго хранить то, что уже маловато или больше не нравится. Если эти вещи еще в хорошем состоянии, их можно передать знакомым или отдать на благотворительность.



Старые книги

В соответствии с возрастом книги также нужно обновлять. Специалисты советуют освободить полки для новых книг, которые действительно сейчас интересны детям.

Поврежденные или ненужные игрушки

Сломанные игрушки или неполные наборы, с которыми уже никто не играет, только создают беспорядок.

Остатки подарков и всевозможные мелочи

Сувениры с детских праздников, школы или семейных событий быстро насобираются, и только занимают пространство. Чтобы избежать хаоса, достаточно ограничить их количество.

Рисунки и школьные работы

Детские творческие работы для родителей имеют особую ценность, но их обычно становится слишком много, поэтому стоит оставлять только самые любимые или самые важные.

Кроме того, стоит обратить внимание на балкон, на котором большинство из нас любят держать разные вещи. На сайте Martha Stewart говорится о том, что на балконе нельзя хранить электронные приборы, легковоспламеняющиеся предметы, мягкая мебель, тяжелые и громоздкие предметы, а также устройства с литиевыми батареями из-за риска повреждения и опасности.

