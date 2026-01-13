Чи треба провітрювати оселю в морози: 99% людей роблять цю помилку

Коли мовиться про відкриття вікон взимку, більшість людей воліють цього не робити, аби не втрачати герметичність кімнати, а значить, і тепло.

Виявляється, поширена звичка тримати усі вікна зачиненими вдома протягом зими може призвести до більшої шкоди, ніж користі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Це призводить до таких проблем, як надмірна волога, затхле повітря та накопичення великої кількості алергенів у домі.

Навіщо відкривати вікна взимку?

Переваг відкриття вікон взимку – безліч. І далі детальніше поговоримо про кожну з них.

Зниження рівня вуглекислого газу

Рівень вуглекислого газу, CO2, у приміщенні природно підвищується, коли дім зачинений на тривалий час – особливо на ніч, або ж у квартирах, де живе кілька людей. А підвищений рівень вуглекислого газу пов'язаний із втомою, головними болями, погіршенням якості сну. Окрім того, він може надати повітрю у вашій домівці затхлого, несвіжого запаху.

Навіть провітрювання протягом 5 хвилин має реальне значення, коли мовиться про контроль рівня CO2 у вашій оселі.

Краща якість повітря в приміщенні

Окрім вуглекислого газу, у повітрі накопичуються також і різноманітні алергени, леткі органічні сполуки з мийних засобів та інших синтетичних хімічних речовин, а також різні запахи від домашніх тварин та приготування їжі.



Взимку важливо провітрювати дім / Фото Pexels

І попри те, що очищувачі повітря можуть допомогти, вони все ж не видаляють усе – і ось саме тоді слід відкривати вікна. Свіже повітря видаляє залишкові запахи, пил та потенційні подразники.

Зниження вологості

Взимку після приготування їжі, приймання душу і навіть дихання повітря в приміщенні може стати досить вологим. І коли цій волозі немає куди подітися, вона конденсується на вікнах та стінах, створюючи просто ідеальні умови для росту цвілі.

Як провітрювати взимку?

Коли ви провітрюєте вікна взимку, важливо робити це швидко. Мета полягає не в охолодженні дому, а в заміні затхлого повітря з приміщення на свіже з вулиці. І зазвичай 5 – 10 хвилин двічі на день цілком достатньо. Найкраще робити це вранці та рано ввечері. Якщо вітряно, то час провітрювання варто скоротити.

До того ж краще відкривати вікна навстіж, а не трохи – виявляється, хоч як дивно це звучить, це допомагає зберегти вдома більше тепла, пише Express.

Які ще зимові лайфхаки варто знати?