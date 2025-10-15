Ці 5 приладів ніколи не можна вмикати у подовжувач: одиниці знають
- Не можна підключати холодильники, морозильні камери, мікрохвильові печі та обігрівачі до подовжувачів через їхню високу потужність, що може призвести до перегріву та пожежі.
- Підключення дрібної кухонної техніки до подовжувача може також призвести до перевантаження та розплавлення ізоляції на шнурах.
Подовжувачі – це справжня знахідка для кількості людей, але вони точно не є відповіддю на усі потреби. Є прилади, які вмикати у них не слід.
Сучасні подовжувачі можуть працювати з більшістю побутових приладів, але деякі з них є надто потужними – і це може призвести до поломки або подовжувача, або й самого приладу. А в деяких випадках під небезпекою може опинитися й проводка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Які прилади не можна вмикати у подовжувачі?
Холодильники та морозильні камери
Проблема тут полягає в тому, що ці прилади використовуються постійно, а відтак потребують значно більше електроенергії для роботи, ніж решта пристроїв. Тож такі великі прилади завжди потрібно вмикати тільки безпосередньо у розетку.
І тут мовиться не тільки про безпеку всієї проводки, але й про справність вашого приладу: коливання напруги може пошкодити компресори холодильника, і його доведеться замінити раніше.
Мікрохвильові печі
Більшість подовжувачів не можуть витримати 12 – 15 ампер, а саме стільки потрібно для живлення мікрохвильової печі. І неправильне використання подовжувача може підвищити ризик пожежі та пошкодити електросистему.
Дрібна кухонна техніка
Тут ховається велика помилка багатьох людей: вони вірять, що такі прилади, як блендер, тостер, фен чи кавоварка не використовують багато енергії, а це значить, що їх можна підключати до подовжувача. Втім, насправді вони можуть досить сильно його навантажити.
Наприклад, у тостерах всередині є мережа оголених проводів, і для їхнього живлення потрібна велика потужність. Окрім того, підключення цих невеликих приладів до подовжувача часто призводить до розплавлення ізоляції на шнурах.
Обігрівачі
Холодна пора року вже в розпалі, і чимало людей дістають свої обігрівачі. Та ці прилади в жодному випадку не можна під'єднувати до подовжувача, адже шнури живлення можуть дуже швидко перегрітися та навіть призвести до пожежі, пише Martha Stewart.
Ще один подовжувач
Може виникнути спокуса створити цілу мережу з подовжувачів, та робити так точно не варто. Чимало людей використовують так зване "ланцюжкове підключення", та це небезпечно і може призвести до пожежі й перевантажити електричну систему.
