Єдиного правила щодо того, коли саме встановлювати ялинку – немає, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Та якщо живе дерево рекомендовано приносити в дім за 1 – 2 тижні до Нового року, то штучну ялинку можна починати прикрашати вже сьогодні.

У психологів є кілька агрументів, які доводять, що встановлення ялинки у листопаді здатне зробити нас щасливішими.

Чому ялинку можна встановлювати вже у листопаді?

Відновлення спогадів та ностальгії

Прикрашання ялинки завжди повертає нас у дитинство. Тоді ми всі чекали на той особливий момент, коли батьки принесуть ялинку додому й відбудеться "магія". На думку психологів, новорічні прикраси пробуджують у нас глибокі спогади з дитинства. Таке "тепло минулого" заспокоює та створює приємний настрій.

Створення моменту очікування

Прикрашаючи ялинку в листопаді ми автоматично відкриваємо вже святковий період. Не потрібно чекати, коли випаде сніг. Створюйте затишок тут і зараз. Ялинка вдома дасть змогу відчути радість та передчуття свята вже набагато раніше.



Ялинка створює особливий настрій / Фото Pinterest

Виділення гормону щастя

Світло гірлянд, блиск кульок та приємні аромати – активують виділення дофіміну – гормону щастя. Фактично, ялинка відповідатиме не лише за естетику, але й матиме фізіологічний вплив на настрій.

Проявлення творчості

Процес прикрашання дає можливість проявити свою творчість та переключитися з робочих моментів на створення гармонії в домі. Виділена година дасть задоволення від власної праці та гордість за створену атмосферу.

Щоб красиво прикрасити ялинку бурульками, як на фото, варто скористатися цікавим лайфхаком, про який розповіла блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі. Вона розповіла, що для естетичного вигляду, потрібно взяти дріт, просунути його у борульку та зачепити за гілку ялинки. Такий простий трюк зробить вигляд ялинки з прикрасами набагато краще та натуральніше.

Як красиво прикрасити ялинку: дивіться відео

