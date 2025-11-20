Єдиного правила щодо того, коли саме встановлювати ялинку – немає, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Та якщо живе дерево рекомендовано приносити в дім за 1 – 2 тижні до Нового року, то штучну ялинку можна починати прикрашати вже сьогодні.
У психологів є кілька агрументів, які доводять, що встановлення ялинки у листопаді здатне зробити нас щасливішими.
Чому ялинку можна встановлювати вже у листопаді?
Відновлення спогадів та ностальгії
Прикрашання ялинки завжди повертає нас у дитинство. Тоді ми всі чекали на той особливий момент, коли батьки принесуть ялинку додому й відбудеться "магія". На думку психологів, новорічні прикраси пробуджують у нас глибокі спогади з дитинства. Таке "тепло минулого" заспокоює та створює приємний настрій.
Створення моменту очікування
Прикрашаючи ялинку в листопаді ми автоматично відкриваємо вже святковий період. Не потрібно чекати, коли випаде сніг. Створюйте затишок тут і зараз. Ялинка вдома дасть змогу відчути радість та передчуття свята вже набагато раніше.
Ялинка створює особливий настрій / Фото Pinterest
Виділення гормону щастя
Світло гірлянд, блиск кульок та приємні аромати – активують виділення дофіміну – гормону щастя. Фактично, ялинка відповідатиме не лише за естетику, але й матиме фізіологічний вплив на настрій.
Проявлення творчості
Процес прикрашання дає можливість проявити свою творчість та переключитися з робочих моментів на створення гармонії в домі. Виділена година дасть задоволення від власної праці та гордість за створену атмосферу.
Щоб красиво прикрасити ялинку бурульками, як на фото, варто скористатися цікавим лайфхаком, про який розповіла блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі. Вона розповіла, що для естетичного вигляду, потрібно взяти дріт, просунути його у борульку та зачепити за гілку ялинки. Такий простий трюк зробить вигляд ялинки з прикрасами набагато краще та натуральніше.
Як красиво прикрасити ялинку: дивіться відео
