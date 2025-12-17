Ось як відмити пригорілу сковорідку з нержавійки: стане новенька, як з магазину

Міцні сковорідки з нержавіючої сталі – це незамінні інструменти на кухні. Вони чудово проводять тепло, і за правильного приготування їжі до них вона не має прилипати.

З часом, на жаль, навіть на сковорідках з нержавійки може утворюватися нагар – але це не значить, що з посудом потрібно попрощатися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Насправді досить буде використати кілька домашніх методів, аби повернути сковорідці ідеальний вигляд.

Як почистити сковорідку з нержавійки?

Єдиний недолік цих практично ідеальних сковорідок полягає в тому, що з часом на їхньому дні можуть накопичуватися залишки їжі, що згодом перетворюються на міцний та чорний нагар. Але з правильними засобами для чищення та кількома простими порадами позбутися від них буде неймовірно просто.

Все, що вам знадобиться, це:

губка;

засіб для миття посуду;

оцет;

харчова сода.

Перше, що потрібно знати усім власникам сковорідок з нержавіючої сталі – їх не можна чистити, поки вони гарячі. Спершу потрібно дати посуду охолонути, а вже тоді чистити під холодною водою. Температурний шок може призвести до постійної деформації сковорідки – а цього більшість людей намагаються уникнути.

Але цей метод підходить для звичайного миття сковорідки між використаннями. Якщо ж потрібно видалити міцний шар нагару, потрібно скористатися таким способом: рясно посипте поверхню сковороди харчовою содою, а тоді наповніть її достатньою кількістю води, аби покрити увесь нагар.

Тоді доведіть воду до кипіння і вилийте її. Теплою мильною водою сполосніть сковорідку та витріть насухо рушником з мікрофібри.

Також можна скористатися і методом з оцтом – для цього потрібно залити сковорідку цим засобом та залишити на кілька хвилин, аби засіб подіяв, пише The Kitchn. Після цього потріть сковорідку губкою та змийте оцет холодною водою. Тоді потрібно витерти сковорідку рушником.

Які ще лайфхаки потрібно знати?