Охайний дім і мінімум зусиль: 5 звичок від експертів на щодень
- Щоденне виконання дрібних завдань, таких як вечірнє прибирання, допомагає уникати великого безладу.
- Розподіл завдань на тиждень і залучення родини до прибирання суттєво зменшує час, витрачений на домашню роботу.
Генеральне прибирання – це завдання, що забирає чимало часу, і тому чимало людей відкладають його досить довго. Та досягти того ж результату можна і зі звичайними завданнями, кожне з яких займає лічені хвилини.
Якщо ви шукаєте способи максимально скоротити час, який ви виділяєте на прибирання, тоді ці звички – це саме те, що вам потрібно засвоїти. Адже для того, аби мати охайну оселю, зовсім необов'язково влаштовувати повноцінне прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Що робити, аби в домі було завжди чисто?
Дотримання списку щоденних завдань
Найпростіший спосіб уникати прибирання і не жити у брудному домі – це щодня контролювати ключові місця оселі швидким чищенням. Почніть з "вечірнього прибирання" – потрібно виділити всього 10 хвилин на те, аби забрати брудний посуд, прибрати взуття з передпокою та розібрати розкидані речі у вітальні.
Виконуйте додаткові завдання протягом більшості днів тижня
Замість того, аби намагатися прибрати усю квартиру за один день, розподіліть завдання на весь тиждень, аби вони не займали увесь час. Наприклад, в понеділок ви можете пропилососити підлогу, у вівторок – протерти усі кухонні поверхні.
В інші дні можна швидко помити ванну та туалет, а також попідмітати та помити підлогу.
Не нехтуйте "прихованими" завданнями
Легко можна помітити, що туалет потребує очищення, або що раковина переповнена посудом. Та є ще кілька не менш важливих, але не таких потрібних завдань, які можуть не потрапити до вашого списку, пише Southern Living. Наприклад:
- очищення мікрохвильовки зсередини;
- протирання пультів, вимикачів світла та дверних ручок;
- заміна рушників для посуду та рук;
- миття холодильника зсередини.
Завершуйте те, що почали
Якщо у вашому домі великий безлад, легко почати одне завдання, відволіктися та перейти до іншого – і тоді після такого "прибирання" ви залишитеся навіть з більшим безладом, ніж починали. Тож краще починати і завершувати завдання в один і той самий день.
"Розділяйте і володарюйте"
Справжній секрет підтримання чистоти в домі полягає в тому, що вам зовсім необов'язково робити все самостійно – залучайте родину до прибирання. Навіть маленькі діти можуть розкласти свої іграшки на полицях чи займатися прибиранням власної кімнати.
Коли всі братимуть участь у чищенні дому, ви побачите, що час, який ви витрачаєте на прибирання, суттєво скорочується.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Чимало людей, виявляється, роблять просту помилку під час зберігання молока в холодильнику і кладуть його на неправильну полицю. Через це напій псується значно швидше, ніж очікується.
Окрім того, початок року – це ідеальний час для того, аби позбутися деякого мотлоху з дому. Наприклад, саме час викинути стару техніку та "мотиваційний" одяг.
