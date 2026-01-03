Опрятный дом и минимум усилий: 5 привычек от экспертов на каждый день

Генеральная уборка – это задача, отнимающая немало времени, и поэтому многие откладывают ее достаточно долго. Но достичь того же результата можно и с обычными задачами, каждое из которых занимает считанные минуты.

Если вы ищете способы максимально сократить время, которое вы выделяете на уборку, тогда эти привычки – это именно то, что вам нужно усвоить., Ведь для того, чтобы иметь опрятный дом, совсем необязательно устраивать полноценную уборку _COPY2 сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Что делать, чтобы в доме было всегда чисто?

Соблюдение списка ежедневных задач

Самый простой способ избегать уборки и не жить в грязном доме – это ежедневно контролировать ключевые места дома быстрой чисткой. Начните с "вечерней уборки" – нужно выделить всего 10 минут на то, чтобы убрать грязную посуду, убрать обувь из прихожей и разобрать разбросанные вещи в гостиной.

Выполняйте дополнительные задания в течение большинства дней недели

Вместо того, чтобы пытаться убрать всю квартиру за один день, распределите задачи на всю неделю, чтобы они не занимали все время. Например, в понедельник вы можете пропылесосить пол, во вторник – протереть все кухонные поверхности.

В другие дни можно быстро помыть ванную и туалет, а также подмести и помыть пол.

Не пренебрегайте "скрытыми" задачами

Легко можно заметить, что туалет нуждается в очистке, или что раковина переполнена посудой. Но есть еще несколько не менее важных, но не таких нужных задач, которые могут не попасть в ваш список, пишет Southern Living. Например:

очистка микроволновки изнутри;

протирание пультов, выключателей света и дверных ручек;

замена полотенец для посуды и рук;

мытье холодильника изнутри.

Завершайте то, что начали

Если в вашем доме большой беспорядок, легко начать одну задачу, отвлечься и перейти к другому – и тогда после такой "уборки" вы останетесь даже с большим беспорядком, чем начинали. Поэтому лучше начинать и завершать задачи в один и тот же день.

"Разделяйте и властвуйте"

Настоящий секрет поддержания чистоты в доме заключается в том, что вам совсем необязательно делать все самостоятельно – привлекайте семью к уборке. Даже маленькие дети могут разложить свои игрушки на полках или заниматься уборкой собственной комнаты.

Когда все будут участвовать в чистке дома, вы увидите, что время, которое вы тратите на уборку, существенно сокращается.

