Сковороду може врятувати звичайний оцет, повідомляє 24 Канал з посилання на Оnet. Такий метод вирішує кілька дрібних, але набридливих проблем одразу.

Навіщо змащувати сковороду оцтом перед смаженням?

Навіть добре вимита сковорода з часом накопичує тонку плівку, до якої прилипає їжа. Легке протирання оцтом знімає цей шар і ніби "обнуляє" поверхню. Завдяки такому методу можна зменшити дим, який інколи виникає під час смаження.

Пательня буде наче нова / Фото unsplash

Коли на сковороді немає мікрочастинок пригорілої олії, новий жир прогрівається рівніше. Завдяки оцту їжа менше прилипає. Особливо це помітно під час смаження м’яса, риби або яєць. Оцет злегка змінює поверхневу реакцію металу, і продукти не "чіпляються" за дно з першої секунди.

І, нарешті, чистота після готування. Коли сковорода підготовлена, на ній менше нагару. А це означає менше відтирання, менше води й менше зіпсованого настрою після вечері.

Як вберегти сковороду?

Щоб сковорода служила довго, її слід прогрівати поступово, пише Kobieta. Тепло має бути рівномірне, а не обпікати руку.

Після приготування сковороду не варто одразу заливати холодною водою, слід обов'язково дати охолонути.

Корисні поради