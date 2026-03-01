Деякі домашні справи відкладати на довго точно не варто, навіть якщо вони не надто приємні, і прибирання у ванній кімнаті – це одна з таких справ, пише Southern Living. І попри те, що більшість людей справно миють ванну, раковину та унітаз, про очищення одного предмета все ж забувають.

Як часто слід мити шторку для душу?

Експерти з прибирання переконані, що принаймні раз на місяць шторку для душу потрібно якісно прати, аби запобігти розмноженню цвілі та плісняви на ній. Адже ванна кімната – це місце, де майже завжди підвищена вологість, а шторка ще й тривалий час залишається мокрою після миття.

Особливо уважно слід чистити шторку, якщо ви почали помічати на ній дивні кольори чи цятки. Зазвичай ці цятки – це перші спори плісняви, що починають проростати прямо на тканині чи пластику. А деякі види цвілі ростуть дуже швидко – буквально за добу чи дві.

На щастя, більшість шторок для душу можна без проблем прати у пральній машині – втім, перед цим все ж слід перевірити етикетку, аби дізнатися про правильний догляд.

Як зрозуміти, що слід замінити шторку?

Шторки для душу експерти радять регулярно замінювати – і робити це кожні 6 – 12 місяців. Проблеми з шторками для душу починаються тоді, коли вони накопичують вологу та стають ідеальним місцем для росту бактерій та мікробів, пише The Spruce.

Отож, зверніть увагу на ці 5 ознак, що шторку час замінювати:

видима цвіль чи грибок;

неприємний запах;

розриви та тріщини країни;

стійкий мильний наліт;

дивна текстура.

