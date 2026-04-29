Коли садити у травні, щоб отримати максимальний урожай: поради для фермерів

Дачники вже давно планують посіви за місячним календарем. Завдяки цьому підходу можна отримати здорові рослини та хороший урожай. На розвиток культур здатні впливати Фази Місяця, тому слід звертати увагу на сприятливі дні у травні.

Коли Місяць зростає, то активніше розвивається надземна частина рослини, а в період спадання – коренева, пише Space Weather Live. Городники орієнтуються саме на ці цикли, плануючи посіви та інші роботи на ділянках біля дому.

Завдяки такому підходу можна не лише покращити ріст культур, але й зменшити стрес для рослини, що в результаті позитивно вплине на урожайність.

За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Фази Місяця у травні

Повний Місяць : 1, 2 і 31 травня;

: 1, 2 і 31 травня; Спадний Місяць : 3 – 16 травня;

: 3 – 16 травня; Молодик: 17 травня;

17 травня; Зростаючий Місяць: 18 – 30 травня.

Що та коли сіяти у травні на полі?

Травень вважається вже активним періодом для посівів, оскільки в цей місяць городники починають висівати у відкритий ґрунт більшість рослин.

1 – 2 травня (Повня) – посіви у ці дні краще відкласти. Замість цього можна вносити добрива в ґрунт.

Вдалим підживленням може бути скошена трава, пише Epic Gardening. Її можна використовувати як натуральне добриво, яке містить азот, фосфор, калій та мікроелементи, корисні для рослин.

Траву можна розсипати на ділянці для розкладання з ґрунтом або використовувати як мульчу.



У травні вже активно сіють культури на полях / Фото Pexels

3 – 16 травня (Спадний Місяць) – час сприятливий для культур, яким важливий розвиток кореневої системи. У ці дні можна висівати ярий ячмінь, яру пшеницю, горох, а також багаторічні трави – люцерну та конюшину.

17 травня (Молодик) – день небажаний для посіву будь-яких культур.

18 – 30 травня (Зростаючий Місяць) – добре в цей час садити рослини з активним ростом надземної частини. Це може бути кукурудза, соняшник, соя чи просо.

Деревна зола є натуральним добривом, багатим на кальцій, калій, фосфор і магній, і використовується для розкислення ґрунту та живлення рослин.

Кориця запобігає грибковим захворюванням і відлякує шкідників, сприяючи здоровому росту молодих рослин у саду. Циннамальдегід у кориці має протигрибкові та антибактеріальні властивості, які допомагають у боротьбі з цвіллю та патогенами у ґрунті.