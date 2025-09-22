Фази Місяця часто використовують для того, аби визначити, які дні місяця будуть вдалими, а які можуть принести небезпеку. Тож 24 Канал ділиться детальним місячним календарем, що допоможе вберегтися від кількох неприємних помилок.

1 липня Зростаючий місяць 8 день 2 липня Зростаючий місяць 9 день 3 липня Зростаючий місяць 10 день 4 липня Зростаючий місяць 11 день 5 липня Зростаючий місяць 12 день 6 липня Зростаючий місяць 13 день 7 липня Повний місяць 14 день 8 липня Зростаючий місяць 15 день 9 липня Зростаючий місяць 16 день 10 липня Зростаючий місяць 17 день 11 липня Зростаючий місяць 18 день 12 липня Спадаючий місяць 19 день 13 липня Спадаючий місяць 20 день 14 липня Спадаючий місяць 21 день 15 липня Остання чверть 22 день 16 липня Спадаючий місяць 23 день 17 липня Спадаючий місяць 24 день 18 липня Спадаючий місяць 25 день 19 липня Спадаючий місяць 26 день 20 липня Спадаючий місяць 27 день 21 липня Молодик 28 день 22 липня Молодик 0 день 23 липня Зростаючий місяць 1 день 24 липня Зростаючий місяць 2 день 25 липня Зростаючий місяць 3 день 26 липня Зростаючий місяць 4 день 27 липня Зростаючий місяць 5 день 28 липня Зростаючий місяць 6 день 29 липня Зростаючий місяць 7 день 30 липня Перша чверть 8 день 31 липня Зростаючий місяць 9 день

Як фахи Місяця у жовтні впливають на людей?

З 1 по 6 жовтня Місяць зростатиме, а Меркурій перебуватиме у Скорпіоні – це період, коли сили людини також зростають. Радять розпочинати нові справи саме у цей період місячного циклу – і тоді слід неодмінно чекати успіхів.

На 7 жовтня припадає і повня, і супермісяць. Це період сили та середина циклу; в цей час, згідно з повір'ями, усе таємне стає явним, а енергія та емоції на піку, і тому варто бути обережними, аби не посваритися з близькими та не бути втягнутими у різноманітні конфлікти.

8 – 20 жовтня – це Місяць, що спадає; в цей час Плутон виходить з ретрограда, а Венера опиняється у Терезах. В цей час енергія також потрохи спадає – і його варто використати для того, аби віддати борги та позбутися усього зайвого. Також вважається, що найкраще на спадний місяць робити стрижки.

На 21 жовтня припадає молодик, початок нового циклу. Дуже важливо зустріти цей день у гармонії із собою та світом, адже він задає настрій на весь прийдешній місяць.

З 22 по 31 жовтня Місяць знову зростатиме.

Найбільш сприятливі дні цього місяця припадають на такі дати – 2, 8 і 22 жовтня. Натомість обережність варто проявити 6 жовтня – цей день може таїти небезпеку та виявитися несприятливим.

