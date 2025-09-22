Фазы Луны часто используют для того, чтобы определить, какие дни месяца будут удачными, а какие могут принести опасность. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем, что поможет уберечься от нескольких неприятных ошибок.

1 июля Растущая луна 8 день 2 июля Растущая луна 9 день 3 июля Растущая луна 10 день 4 июля Растущая луна 11 день 5 июля Растущая луна 12 день 6 июля Растущая луна 13 день 7 июля Полнолуние 14 день 8 июля Растущая луна 15 день 9 июля Растущая луна 16 день 10 июля Растущая луна 17 день 11 июля Растущая луна 18 день 12 июля Убывающая луна 19 день 13 июля Убывающая луна 20 день 14 июля Убывающая луна 21 день 15 июля Последняя четверть 22 день 16 июля Убывающая луна 23 день 17 июля Убывающая луна 24 день 18 июля Убывающая луна 25 день 19 июля Убывающая луна 26 день 20 июля Убывающая луна 27 день 21 июля Новолуние 28 день 22 июля Новолуние 0 день 23 июля Растущая луна 1 день 24 июля Растущая луна 2 день 25 июля Растущая луна 3 день 26 июля Растущая луна 4 день 27 июля Растущая луна 5 день 28 июля Растущая луна 6 день 29 июля Растущая луна 7 день 30 июля Первая четверть 8 день 31 июля Растущая луна 9 день

Как фахи Луны в октябре влияют на людей?

С 1 по 6 октября Луна будет расти, а Меркурий будет находиться в Скорпионе – это период, когда силы человека также растут. Советуют начинать новые дела именно в этот период лунного цикла – и тогда следует непременно ждать успехов.

На 7 октября приходится и полнолуние, и суперлуние. Это период силы и середина цикла; в это время, согласно поверьям, все тайное становится явным, а энергия и эмоции на пике, и поэтому стоит быть осторожными, чтобы не поссориться с близкими и не быть втянутыми в различные конфликты.

8 – 20 октября – это Луна, что спадает; в это время Плутон выходит из ретрограда, а Венера оказывается в Весах. В это время энергия также понемногу спадает – и его стоит использовать для того, чтобы отдать долги и избавиться от всего лишнего. Также считается, что лучше всего на убывающую луну делать стрижки.

На 21 октября приходится новолуние, начало нового цикла. Очень важно встретить этот день в гармонии с собой и миром, ведь он задает настроение на весь грядущий месяц.

С 22 по 31 октября Луна снова будет расти.

Наиболее благоприятные дни этого месяца приходятся на такие даты – 2, 8 и 22 октября. Зато осторожность стоит проявить 6 октября – этот день может таить опасность и оказаться неблагоприятным.

