Ось на якій відстані садити картоплю для неймовірного урожаю: не всі знають

Посадка картоплі – це дуже відповідальний момент для кожного дачника. Потрібно не лише підгадати ідеальний час, відібрати вдалу бульбу, але й розмістити її на правильній відстані.

Навіть одна незначна помилка під час висадки картоплі згодом може призвести до несподіваних і часто не надто приємних результатів, пише The Spruce. Тож для того, аби зібрати восени шикарний урожай, якому заздритимуть усі сусіди, слід одразу розібратися з кількома нюансами.

На якій відстані садити картоплю?

На жаль, універсального рішення щодо відстані не існує, і все залежить від кількох факторів, передусім – від обраного способу посадки картоплі.

Посадка від лопату – якщо ви кидаєте картоплю в попередньо викопані лопатою лунки, відстань між ними має бути приблизно 30 – 35 сантиметрів, а між рядами – 70 – 80 сантиметрів, пишуть "Вікна".

Посадка у гребені – найкращий спосіб для регіонів, де часто дощить, що може призвести до загнивання картоплі. У такому випадку бульбу садять вище за рівень ґрунту, а дощова вода просто стікає у міжряддя. Висота гребнів має бути приблизно 15 сантиметрів, а відстань між ними – 70 – 80 сантиметрів. Бульби садіть на відстані 30 сантиметрів одна від одної, на глибину 5 – 6 сантиметрів.

Посадка у траншеї – для посушливого клімату це буде найкращий варіант. Після завершення сезону восени в землі викопують траншеї глибиною 20 – 30 сантиметрів та засипають їх компостом, мокрим сіном, а часом і попелом. Відстань між такими траншеями має становити приблизно 70 сантиметрів. Між картоплинами потрібно робити відступи у 30 сантиметрів.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.



Коли садити картоплю?

Коли з'ясовано момент щодо відстані між бульбами, варто також визначити найважливіше – коли саме садити картоплю. І відповідь, звісно ж, залежить від клімату регіону та погоди конкретно цього сезону.

Зважайте на кілька важливих нюансів:

ґрунт має бути пухким та сухим, адже картопля не витримує вологи;

земля має прогрітися на глибині 10 – 12 сантиметрів;

температура ґрунту має бути не меншою, ніж +7 градусів.

