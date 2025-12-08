Укр Рус
Лайфхаки Секрети дачника Свята на носі, а яйця зникли: є породи курей, які несуться навіть у мороз
8 грудня, 22:02
3

Свята на носі, а яйця зникли: є породи курей, які несуться навіть у мороз

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вибір породи курей, таких як Леггорн, Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плімутрок, допоможе підтримати стабільну яйцекладку навіть узимку.
  • Оптимальний режим освітлення для курей становить 14 – 16 годин на добу з інтенсивністю 3 – 4 вати на квадратний метр, що впливає на їхній гормональний баланс і продуктивність.

У передсвятковий період часто трапляється, що кількість яєць раптово падає – саме тоді, коли вони потрібні найбільше. Узимку птиця реагує на холод, короткий день та зміну умов утримання.

Навіть у цей час можна підтримати стабільну яйцекладку, пише 24 Канал з посиланням на Strefa Agro. Достатньо правильно підібрати породу та створити для курей умови, у яких вони почуватимуться комфортно. 

Яких курей обрати? 

Насамперед важливий вибір породи. Потужні "несучі", як-от Леггорн, здатні давати 250 – 300 яєць на рік. Вони мало їдять, швидко відновлюються. Для приватних господарств найкраще купувати універсальні породи: Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плімутрок. 

Досягнути великої кількості яєць може буде просто / Фото unsplash 

Потрібно враховувати й вік птиці – він безпосередньо впливає на результат. Перша кладка починається орієнтовно у 18 – 21 тиждень. Найвищі показники припадають на перші 40 тижнів життя, після чого продуктивність поступово зменшується. На другому році курка відкладає приблизно 80% від свого попереднього максимуму. 

Окрім породи та віку є й інші ключові фактори для того, щоб курка добре неслася. Курка дуже чутлива до світла – воно впливає на гормони. Коли світла мало, птахи витрачають менше енергії, коротше їдять і виробляють менше яєць. Надлишок освітлення може викликати агресивність. Оптимальний режим – 14 – 16 годин світла на добу з інтенсивністю близько 3 – 4 вати на квадратний метр. Узимку курей варто годувати тричі на день. 

Зранку найкраще давати повноцінну суху суміш – вона забезпечує всі необхідні поживні речовини.

Що робити з курми взимку? 

Погана погода часто не дозволяє птиці гуляти надворі. Важливо дати їм заняття, пише Radio Kielce. Проста ідея – підвісити качан капусти або пучок салату. 

Завдяки цьому їжа буде зберігати свою свіжість, а курям доведеться рухатися. Це саме те, що потрібно для прохолодної пори року. 

