Праздники на носу, а яйца пропали: есть породы кур, которые несутся даже в мороз
- Выбор породы кур, таких как Леггорн, Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плимутрок, поможет поддержать стабильную яйцекладку даже зимой.
- Оптимальный режим освещения для кур составляет 14 – 16 часов в сутки с интенсивностью 3 – 4 ватта на квадратный метр, что влияет на их гормональный баланс и продуктивность.
В предпраздничный период часто случается, что количество яиц внезапно падает – именно тогда, когда они нужны больше всего. Зимой птица реагирует на холод, короткий день и изменение условий содержания.
Даже в это время можно поддержать стабильную яйцекладку, пишет 24 Канал со ссылкой на Strefa Agro. Достаточно правильно подобрать породу и создать для кур условия, в которых они будут чувствовать себя комфортно.
Каких кур выбрать?
Прежде всего важен выбор породы. Мощные "несущие", например Леггорн, способны давать 250 – 300 яиц в год. Они мало едят, быстро восстанавливаются. Для частных хозяйств лучше всего покупать универсальные породы: Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плимутрок.
Нужно учитывать и возраст птицы – он напрямую влияет на результат. Первая кладка начинается ориентировочно в 18 – 21 неделю. Самые высокие показатели приходятся на первые 40 недель жизни, после чего производительность постепенно уменьшается. На втором году курица откладывает примерно 80% от своего предыдущего максимума.
Кроме породы и возраста есть и другие ключевые факторы для того, чтобы курица хорошо неслась. Курица очень чувствительна к свету – он влияет на гормоны. Когда света мало, птицы тратят меньше энергии, короче едят и производят меньше яиц. Избыток освещения может вызвать агрессивность. Оптимальный режим – 14 – 16 часов света в сутки с интенсивностью около 3 – 4 ватта на квадратный метр. Зимой кур следует кормить трижды в день.
Утром лучше всего давать полноценную сухую смесь – она обеспечивает все необходимые питательные вещества.
Что делать с курами зимой?
Плохая погода часто не позволяет птице гулять на улице. Важно дать им занятие, пишет Radio Kielce. Простая идея – подвесить кочан капусты или пучок салата.
Благодаря этому пища будет сохранять свою свежесть, а курам придется двигаться. Это именно то, что нужно для прохладного времени года.
Частые вопросы
Какие породы кур лучше всего подходят для стабильной яйцекладки?
Мощные "несущие" породы, такие как Леггорн, способны давать 250–300 яиц в год. Для частных хозяйств рекомендуют универсальные породы: Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плимутрок.
Какое влияние имеет возраст курицы на ее производительность?
Первая кладка начинается примерно в 18–21 неделю, а самые высокие показатели приходятся на первые 40 недель жизни. На втором году курица откладывает примерно 80% от своего предыдущего максимума.
Как условия освещения влияют на яйцекладку кур?
Курица очень чувствительна к свету - он влияет на гормоны. Оптимальный режим освещения - 14–16 часов света в сутки с интенсивностью около 3–4 ватта на квадратный метр. Избыток освещения может вызвать агрессивность.
