Праздники на носу, а яйца пропали: есть породы кур, которые несутся даже в мороз

В предпраздничный период часто случается, что количество яиц внезапно падает – именно тогда, когда они нужны больше всего. Зимой птица реагирует на холод, короткий день и изменение условий содержания.

Даже в это время можно поддержать стабильную яйцекладку, пишет 24 Канал со ссылкой на Strefa Agro. Достаточно правильно подобрать породу и создать для кур условия, в которых они будут чувствовать себя комфортно.

Каких кур выбрать?

Прежде всего важен выбор породы. Мощные "несущие", например Леггорн, способны давать 250 – 300 яиц в год. Они мало едят, быстро восстанавливаются. Для частных хозяйств лучше всего покупать универсальные породы: Род-Айленд Ред, Сусекс, Нью-Гемпшир, Плимутрок.

Достичь большого количества яиц может будет просто / Фото unsplash

Нужно учитывать и возраст птицы – он напрямую влияет на результат. Первая кладка начинается ориентировочно в 18 – 21 неделю. Самые высокие показатели приходятся на первые 40 недель жизни, после чего производительность постепенно уменьшается. На втором году курица откладывает примерно 80% от своего предыдущего максимума.

Кроме породы и возраста есть и другие ключевые факторы для того, чтобы курица хорошо неслась. Курица очень чувствительна к свету – он влияет на гормоны. Когда света мало, птицы тратят меньше энергии, короче едят и производят меньше яиц. Избыток освещения может вызвать агрессивность. Оптимальный режим – 14 – 16 часов света в сутки с интенсивностью около 3 – 4 ватта на квадратный метр. Зимой кур следует кормить трижды в день.

Утром лучше всего давать полноценную сухую смесь – она обеспечивает все необходимые питательные вещества.

Что делать с курами зимой?

Плохая погода часто не позволяет птице гулять на улице. Важно дать им занятие, пишет Radio Kielce. Простая идея – подвесить кочан капусты или пучок салата.

Благодаря этому пища будет сохранять свою свежесть, а курам придется двигаться. Это именно то, что нужно для прохладного времени года.

Советы для дома