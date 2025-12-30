Без бризок і плям: кухар показав, як почистити гранат за 15 секунд

Взимку українці активно купують у супермаркетах мандарини та гранат, які багаті на вітаміни. Та якщо з мандаринами у нас не виникає жодних труднощів, то гранат ми часто оминаємо через небажання його чистити.

Якщо знати один геніальний секрет, то гранат вдасться ідеально почистити за 20 секунд, пише 24 Канал з посиланням на тікток кухаря Анатолія Добровольського.

Читайте також Господинь закликають ретельно мити капусту: чому ополіскування недостатньо

Як швидко почистити гранат?

Для швидкого очищення потрібно ножем зробити надрізи навколо хвостика плоду так, щоб утворився квадрат. Тоді треба акуратно зняти частину шкірки й зробити ще чотири надрізи – по одному в кожному з кутів граната.

Далі легкими рухами треба розділити плід на дольки й прибрати білу серединку. Такий спосіб допоможе зерняткам легко відокремитися, а руки при цьому залишаться чистими.

Швидкий спосіб чистки граната: дивіться відео

Фахівці рядять купувати важкий гранат з сухуватою шкіркою. Він повинен бути без вм’ятин та м’яких ділянок. Для зручності після основного очищення гранат можна помістити в звичайний целофановий пакет й розкрити його трохи руками, а тоді постукати ложкою по зовнішньому боку кожної частинки. Завдяки цьому трюку зернятка легко відділяться й випадуть в пакет.

Гранат є досить корисним. У ньому міститься вітамін К, вітамін В5, мідь та калій. Фрукт чудово підтримує імунітет та покращує травлення. Можна вживати зернятка, пити гранатовий сік чи додавати фрукт до різноманітних салатів.

Блогерка Олена Гордієнко також розповіла цікавий лайфхак, але пов'язаний із зеленню. Вона радить промити її холодною водою, струсити, загорнути в серветку, потім зволожити паперовий рушник холодною водою і покласти в контейнер з відкритим простором для повітря. Цей метод дозволяє зберігати зелень свіжою до 3 тижнів, регулярно оновлюючи серветку і прибираючи пожовклі гілочки.

Які ще є цікаві лайфхаки?