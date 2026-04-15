Пліснява з пральної машини зникне за лічені миті: закиньте в барабан одну річ
- Експерти рекомендують щомісяця чистити пральну машину, щоб запобігти появі плісняви, навіть якщо вона виглядає чистою.
- Для видалення плісняви необхідно використовувати хлорний відбілювач або перекис водню, а також очищати фільтр для ворсу та ущільнювачі.
Цвіль легко проникає і проростає у пральних машинах – адже їй подобаються темні, теплі місця, такі як прокладки, дозатори мийних засобів та зливні труби. На щастя, позбутися її цілком реально – і для цього навіть не доведеться витрачати багато грошей.
Експерти радять чистити пральну машину щомісяця навіть у випадку, якщо вам видається, що вона чиста. Адже часто пліснява ховається не на видноті, і превентивне очищення допоможе її позбутися ще до того, як цвіль стане справжньою проблемою, пише The Spruce.
Цікаво Правило 11 години ранку: садівники розповіли, як доглядати за трояндами навесні
Як відмити плісняву з пральної машини?
Починати чищення пральної машини завжди потрібно з відсіків для прального порошку та дозаторів. Витягніть відділення, якщо це можливо, та спорожніть їх Відмийте усі залишки, що накопичуються на дні, а після цього виберіть звичайний цикл прання, аби через пральну машину пройшла достатня кількість води. Встановіть температуру води на теплу чи гарячу.
Після цього прямо у барабан пральної машини потрібно налити цілу склянку хлорного відбілювача, пише Good Housekeeping. Або ж можна додати половину склянки у відділення для мийного засобу. Запустіть пральну машину на повний цикл прання, не додаючи всередину одягу. Відбілювач вб'є всю плісняву, що могла поселитися у вашому побутовому приладі.
Та якщо ідея з використанням відбілювача вам не до вподоби, замість нього можна взяти таку ж кількість перекису водню. Але змішувати ці два засоби суворо заборонено, адже це може призвести до утворення токсичних випарів.
Втім, звичайного прання з засобом недостатньо: цвіль може ховатися у дверцятах та ущільнювачах. Тому їх потрібно додатково протерти розчином відбілювача чи перекису.
Також є ще один крок, про який чимало людей забувають: очищення фільтра для ворсу. Більшість пральних машин мають його, і якщо його не чистити, ворс також може запліснявіти та призвести до неприємного запаху.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Гості, що приходять до вас додому, точно звернуть увагу на те, як виглядає ваша ванна кімната. І кілька деталей вони помічають у першу чергу.
Окрім того, всього один простий трюк допоможе зберегти зелень свіжою. Вона не буде псуватися тиждень чи навіть довше.