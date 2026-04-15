Плесень со стиральной машины исчезнет за считанные мгновения: забросьте в барабан одну вещь

Плесень легко проникает и прорастает в стиральных машинах – ведь ей нравятся темные, теплые места, такие как прокладки, дозаторы моющих средств и сливные трубы. К счастью, избавиться от нее вполне реально – и для этого даже не придется тратить много денег.

Эксперты советуют чистить стиральную машину ежемесячно даже в случае, если вам кажется, что она чистая. Ведь часто плесень прячется не на виду, и превентивная очистка поможет от нее избавиться еще до того, как плесень станет настоящей проблемой, пишет The Spruce.

Интересно Правило 11 часов утра: садоводы рассказали, как ухаживать за розами весной

Как отмыть плесень со стиральной машины?

Начинать чистку стиральной машины всегда нужно с отсеков для стирального порошка и дозаторов. Вытяните отделения, если это возможно, и опорожните их Отмойте все остатки, что накапливаются на дне, а после этого выберите обычный цикл стирки, чтобы через стиральную машину прошло достаточное количество воды. Установите температуру воды на теплую или горячую.

После этого прямо в барабан стиральной машины нужно налить целый стакан хлорного отбеливателя, пишет Good Housekeeping. Или же можно добавить половину стакана в отделение для моющего средства. Запустите стиральную машину на полный цикл стирки, не добавляя внутрь одежды. Отбеливатель убьет всю плесень, что могла поселиться в вашем бытовом приборе.

Но если идея с использованием отбеливателя вам не нравится, вместо него можно взять такое же количество перекиси водорода. Но смешивать эти два средства строго запрещено, ведь это может привести к образованию токсичных испарений.

Впрочем, обычной стирки со средством недостаточно: плесень может прятаться в дверцах и уплотнителях. Поэтому их нужно дополнительно протереть раствором отбеливателя или перекиси.

Также есть еще один шаг, о котором многие забывают: очистка фильтра для ворса. Большинство стиральных машин имеют его, и если его не чистить, ворс также может заплесневеть и привести к неприятному запаху.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?