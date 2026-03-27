Півонія аж згинатиметься від квітів: садівник назвав один хитрий трюк
- Півонії найкраще ростуть на сонячному місці у добре дренованому ґрунті зі слабокислим pH, а для їх догляду важливо забезпечити помірний полив та регулярне удобрення.
- Ранньовесняна обробка фунгіцидами допомагає захистити півонії від грибкових захворювань, а підтримка опорами у травні запобігає злому гілок під вагою великих квітів.
Квітникарі обожнюють вирощувати півонії на клумбі. Вони довго цвітуть, а також мають чудовий аромат. Якщо забезпечити їм оптимальні умови для вирощування навесні, то півонії виростуть більшими та почнуть рясніше цвісти.
Кожен садівник мріє, щоб його квіти виглядали яскраво і пишно, а задля цього треба трішки подбати про догляд за півоніями навесні, пише Interia Kobieta.
Як доглядати за півонією?
Найкраще півонії ростуть на сонячному місці в родючому, багатому на гумус і добре дренованому ґрунті. Також їм підходить ґрунт зі слабокислим pH – лужний ґрунт перешкоджає засвоєнню рослиною поживних речовин.
При цьому важкий ґрунт може сприяти перезволоженню та гниттю коренів, тому важливо поливати півонії помірно – вранці чи ввечері, не змочуючи листя чи квіти.
Квітень – найкращий час для початку регулярного удобрення півоній. Один садівник назвав домашнє добриво, яке легко приготувати вдома. Потрібно лише додати чайну ложку лимонної кислоти до 5 літрів відстояної води й ретельно перемішати.
Підживлення добре впливають на півонії / Фото Pexels
Це добриво зміцнить кореневу систему й підкислить ґрунт, дозволяючи рослині краще засвоювати мінерали. Найкращий час для внесення добрива – початок квітня.
У травні кущі варто підтримувати опорами, щоб запобігти злому гілок під тиском великих і важких квітів. Також у цей час можна підживити півонії добривом на основі дріжджів. Розчиніть 100 грамів дріжджового кубика у відрі з 10 літрами теплої води й ретельно перемішайте.
Через годину півонію вже можна підливати цією сумішшю. Обробку бажано проводити кожних 2 тижні, доки не закінчиться цвітіння.
Садівники кажуть, що ранньовеснана обробка сприяє тому, що впродовж року півонії не захворіють, пише Radio Club. Тому як тільки пагони досягнуть 5 – 10 сантиметрів висоти, їх кроплять навколо фунгіцидами (бордоська рідина, "Максим" чи "Хорус"). Така обробка допоможе захистити кущ від грибкових захворювань.
Часті питання
Які умови сприяють кращому росту півоній?
Півонії найкраще ростуть на сонячному місці в родючому, багатому на гумус і добре дренованому ґрунті зі слабокислим pH. Лужний ґрунт перешкоджає засвоєнню рослиною поживних речовин.
Як правильно поливати півонії?
Півонії потрібно поливати помірно — вранці чи ввечері, уникаючи змочування листя чи квітів. Це допомагає запобігти перезволоженню та гниттю коренів.
Які добрива рекомендується використовувати для півоній навесні?
У квітні рекомендується використовувати домашнє добриво, приготоване з чайної ложки лимонної кислоти на 5 літрів відстояної води, для зміцнення кореневої системи і підкислення ґрунту. У травні можна використовувати добриво на основі дріжджів — розчинивши 100 грамів дріжджового кубика у 10 літрах теплої води.