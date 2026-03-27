Півонія аж згинатиметься від квітів: садівник назвав один хитрий трюк

Квітникарі обожнюють вирощувати півонії на клумбі. Вони довго цвітуть, а також мають чудовий аромат. Якщо забезпечити їм оптимальні умови для вирощування навесні, то півонії виростуть більшими та почнуть рясніше цвісти.

Кожен садівник мріє, щоб його квіти виглядали яскраво і пишно, а задля цього треба трішки подбати про догляд за півоніями навесні, пише Interia Kobieta.

Читайте також Тюльпани і нарциси виростуть гігантськими: що обов'язково зробити навесні

Як доглядати за півонією?

Найкраще півонії ростуть на сонячному місці в родючому, багатому на гумус і добре дренованому ґрунті. Також їм підходить ґрунт зі слабокислим pH – лужний ґрунт перешкоджає засвоєнню рослиною поживних речовин.

При цьому важкий ґрунт може сприяти перезволоженню та гниттю коренів, тому важливо поливати півонії помірно – вранці чи ввечері, не змочуючи листя чи квіти.

Квітень – найкращий час для початку регулярного удобрення півоній. Один садівник назвав домашнє добриво, яке легко приготувати вдома. Потрібно лише додати чайну ложку лимонної кислоти до 5 літрів відстояної води й ретельно перемішати.



Підживлення добре впливають на півонії / Фото Pexels

Це добриво зміцнить кореневу систему й підкислить ґрунт, дозволяючи рослині краще засвоювати мінерали. Найкращий час для внесення добрива – початок квітня.

У травні кущі варто підтримувати опорами, щоб запобігти злому гілок під тиском великих і важких квітів. Також у цей час можна підживити півонії добривом на основі дріжджів. Розчиніть 100 грамів дріжджового кубика у відрі з 10 літрами теплої води й ретельно перемішайте.

Через годину півонію вже можна підливати цією сумішшю. Обробку бажано проводити кожних 2 тижні, доки не закінчиться цвітіння.

Садівники кажуть, що ранньовеснана обробка сприяє тому, що впродовж року півонії не захворіють, пише Radio Club. Тому як тільки пагони досягнуть 5 – 10 сантиметрів висоти, їх кроплять навколо фунгіцидами (бордоська рідина, "Максим" чи "Хорус"). Така обробка допоможе захистити кущ від грибкових захворювань.

Що ще варто прочитати про квіти?