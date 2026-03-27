Пион будет сгибаться от цветов: садовник назвал один хитрый трюк

Цветоводы обожают выращивать пионы на клумбе. Они долго цветут, а также имеют замечательный аромат. Если обеспечить им оптимальные условия для выращивания весной, то пионы вырастут крупнее и начнут обильнее цвести.

Каждый садовод мечтает, чтобы его цветы выглядели ярко и пышно, а для этого надо немного позаботиться об уходе за пионами весной, пишет Interia Kobieta.

Как ухаживать за пионом?

Лучше всего пионы растут на солнечном месте в плодородной, богатой гумусом и хорошо дренированной почве. Также им подходит почва со слабокислым pH – щелочной грунт препятствует усвоению растением питательных веществ.

При этом тяжелая почва может способствовать переувлажнению и гниению корней, поэтому важно поливать пионы умеренно – утром или вечером, не смачивая листья или цветы.

Апрель – лучшее время для начала регулярного удобрения пионов. Один садовод назвал домашнее удобрение, которое легко приготовить дома. Нужно лишь добавить чайную ложку лимонной кислоты до 5 литров отстоянной воды и тщательно перемешать.



Это удобрение укрепит корневую систему и подкислит почву, позволяя растению лучше усваивать минералы. Лучшее время для внесения удобрения – начало апреля.

В мае кусты стоит поддерживать опорами, чтобы предотвратить поломку веток под давлением крупных и тяжелых цветов. Также в это время можно подкормить пионы удобрением на основе дрожжей. Растворите 100 граммов дрожжевого кубика в ведре с 10 литрами теплой воды и тщательно перемешайте.

Через час пион уже можно подливать этой смесью. Обработку желательно проводить каждые 2 недели, пока не закончится цветение.

Садоводы говорят, что ранневесенняя обработка способствует тому, что в течение года пионы не заболеют, пишет Radio Club. Поэтому как только побеги достигнут 5 – 10 сантиметров высоты, их обрызгивают вокруг фунгицидами (бордоская жидкость, "Максим" или "Хорус"). Такая обработка поможет защитить куст от грибковых заболеваний.

