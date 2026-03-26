Не впізнаєте свій урожай: чим підживити полуницю навесні

Домашня полуниця набагато смачніша за ягоди з магазину, тому для отримання великого урожаю на грядці, варто підживити кущі корисними добривами.

Полуниця потребує багато сонця, оскільки саме воно впливає на солодкість плодів, пише Interia Kobieta. Найкраще вона росте у світлих місцях, що захищені від віру.

Читайте також Вишня більше не буде кислою: посипте дерево навесні копійчаним добривом

Ґрунт повинен бути родючим, дренованим та злегка кислим. Якщо земля занадто важка, то її варто розпушити компостом. А ще під час цвітіння та плодоношення потрібен регулярний полив.

У чому користь дріжджового добрива?

Дріжджі сприяють розвитку кореневої системи та зміцнюють кущі, тому полуниця може рости активніше й формувати міцне листя.

Приготувати засіб дуже просто. Достатньо лише розчинити дріжджі у теплій воді й залишити настоятися кілька годин. Дріжджовий полив варто використовувати раз на 2 – 3 тижні.

Навіщо підживлювати яблучним оцтом?

Якщо підживити полуницю яблучним оцтом, то ягоди виростуть більш ароматними та солодкими. Його додають у воду для поливу, щоб він допоміг підтримувати потрібний рівень кислотності ґрунту. Полив таким розчином проводять раз на 2 тижні.



Підживлення добре впливають на урожай / Фото Pinterest

Як ще доглядати за полуницею?

Крім підживлення, полуниці потрібен ще й базовий догляд впродовж сезону. До прикладу, дачники радять видаляти довгі пагони, які можуть забирати у рослини сили. Якщо цього не робити, то полуниця більше зосередиться на рості, ніж на плодоношенні.

Посадки періодично слід оновлювати, оскільки через кілька років урожайність знижується. Крім того, кущі не повинні бути надто близько посаджені поруч. Гарна циркуляція повітря та достатня кількість світла, зменшать ризик хвороб та сприяють кращому врожаю.

Зверніть увагу на полив: воду краще вносити під корінь, не змочуючи листя, інакше воно може обпектися під прямим сонцем.

Також полуницю вже можна підживлювати гранульованими добривами, йдеться на ютуб-каналі "Українське село". Їх радять підсипати під кущ на невеликій відстані від коріння. Найкраще рослини реагують на фосфорні та калійні добрива, які стимулюють розвиток кореневої системи й накопичуються в ґрунті до періоду активного росту.

