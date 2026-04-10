Чи треба освячувати землю та насіння перед посівним сезоном: пояснення священника

З настанням весни та початком посівного сезону, багато українців згадують не лише про аграрні роботи, але й про давні духовні традиції, що пов’язані із землею та урожаєм.

В інтерв’ю 24 Каналу священник УГКЦ Михайло Квасюк дав відповідь на питання про традицію освячування насіння, землі перед початком посівного сезону.

У народі здавна існувала практика просити благословення на насіння та землю перед сівбою, вірячи, що це допоможе отримати щедрий урожай та вбереже від негараздів.

Чи треба освячувати землю перед посівним сезоном?

У нашій церкві є книга, яка називається "Требник". Це потреби, які Господь благословляє. Є молитва на жнива, на благословення колодязя, який дає нам воду, і також на благословення насіння, яке ми будемо сіяти,

– зазначив Михайло Квасюк.

За його словами, колись у селах люди часто просили про це священника, зверталися до нього за благословенням насіння, землі, тож він це робив. Сьогодні всі ці молитви залишилися, але ними вже мало хто користується чи просить про них.

Тож хоч і така традиція не є обов’язковою, однак вона може стати важливою духовною підтримкою для тих, хто прагне розпочати посівний сезон з благословенням.

Більшість дачників цікавить питання, коли ж саме можна висаджувати картоплю. Фахівці радять садити овочі вже після Великодня, пише The Spruce. З середини квітня температура вже стає стабільнішою й теплішою, тому овочі краще приймуться й замерзнуть від різкого перепаду температури.

