80% людей роблять помилку: ось як треба доглядати за орхідеєю

Правильний догляд за орхідеєю дозволить їй рости впродовж 15 років. Більшість з нас допускаються банальних помилок, тому рослина гине швидше. Якщо ж знати кілька секретів догляду, то цвісти орхідея буде набагато довше.

Рослина після кількох місяців цвітіння починає в’янути й обпадати, пише 24 Канал з посиланням на GBNews. Це її традиційний процес, тож за певний час вона відновиться й знову зацвіте.

Є різні орхідеї, тож деякі з них важко змусити цвісти багато разів, але є певні поради, які допоможуть досягнути кращого й систематичнішого цвітіння. Ті рослини, які ми вирощуємо в домашніх умовах, дуже звикають до свого основного місця. Через це їх не можна переміщати в іншу кімнату, бо від такої незначної дії вони отримують стрес й перестають цвісти.

Як правильно доглядати за орхідеями?

Помилка багатьох полягає в тому, що після відцвітання квітів, рослину не чіпають. Однак дуже важливо в цей період обрізати стебло орхідеї та зачекати, коли з’явиться новий квітковий колос.

Коли рослина перестає цвісти, саме тоді потрібно обрізати стебло, щоб орхідея мала змогу регенерувати й підготуватися до повторного цвітіння.

У магазинах є багато видів орхідей. До найпопулярніших належить фаленопсис, пафіопеділум та ванда. У цих сортах треба виділяти квітконос, а цибулину залишати.

Якщо на стеблі буде опуклість, то зрізати її не потрібно, бо це може бути псевдобульба. Листя, що росте зі стебла зрізати не варто. Якщо колос має коричневий колір, то це свідчить про його відмирання. Тоді стебло потрібно обрізати біля основи рослини стерильним секатором.



Простий догляд за орхідеями / Фото Pexels

Часом листя має не зовсім приємний вигляд, тож ознакою цього може стати надмірний полив. Він призводить до того, що корені загнивають. Через це стебла не мають змоги передавати необхідну рідину листю. Також можуть почати в’янути квіти навколо нижньої частини рослини. Їх можна видалити, щоб стимулювати новий ріст.

За порадами фахівців, найкраще тримати квітку у спальні, бо саме в цій кімнаті є достатньо непрямого світла. Правильний догляд за рослинами здатен призвести до того, що орхідеї будуть цвісти кожні кілька місяців впродовж багатьох років.

Орхідеї можуть ожити, якщо раз на місяць підживлювати їх банановою шкіркою, пише Express. У банановій шкірці міститься калій і фосфор, який покращує цвітіння та підтримує здоров'я коренів.

Банановий настій готується шляхом замочування нарізаної шкірки у воді протягом двох днів, а потім розводиться з 10 частинами води для поливу орхідей щомісяця.

Чому жовтіє листя орхідеї?