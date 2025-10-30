80% людей совершают ошибку: вот как надо ухаживать за орхидеей

Правильный уход за орхидеей позволит ей расти в течение 15 лет. Большинство из нас допускаются банальных ошибок, поэтому растение погибает быстрее. Если же знать несколько секретов ухода, то цвести орхидея будет намного дольше.

Растение после нескольких месяцев цветения начинает увядать и опадать, пишет 24 Канал со ссылкой на GBNews. Это его традиционный процесс, поэтому через некоторое время оно восстановится и снова зацветет.

Читайте также Надо ли выкапывать хризантемы на зиму: многие дачники делают ошибку

Есть разные орхидеи, поэтому некоторые из них трудно заставить цвести много раз, но есть определенные советы, которые помогут достичь лучшего и систематического цветения. Те растения, которые мы выращиваем в домашних условиях, очень привыкают к своему основному месту. Поэтому их нельзя перемещать в другую комнату, потому что от такого незначительного действия они получают стресс и перестают цвести.

Как правильно ухаживать за орхидеями?

Ошибка многих заключается в том, что после отцветания цветов, растение не трогают. Однако очень важно в этот период обрезать стебель орхидеи и подождать, когда появится новый цветочный колос.

До речі, знайти орхідеї за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Когда растение перестает цвести, именно тогда нужно обрезать стебель, чтобы орхидея могла регенерировать и подготовиться к повторному цветению.

В магазинах есть много видов орхидей. К самым популярным относится фаленопсис, пафиопедилум и ванда. В этих сортах надо выделять цветонос, а луковицу оставлять.

Если на стебле будет выпуклость, то срезать ее не нужно, потому что это может быть псевдобульба. Листья, растущие со стебля срезать не стоит. Если колос имеет коричневый цвет, то это свидетельствует о его отмирании. Тогда стебель нужно обрезать у основания растения стерильным секатором.



Простой уход за орхидеями / Фото Pexels

Иногда листья имеют не совсем приятный вид, поэтому признаком этого может стать чрезмерный полив. Он приводит к тому, что корни загнивают. Поэтому стебли не имеют возможности передавать необходимую жидкость листьям. Также могут начать увядать цветы вокруг нижней части растения. Их можно удалить, чтобы стимулировать новый рост.

По советам специалистов, лучше всего держать цветок в спальне, потому что именно в этой комнате достаточно непрямого света. Правильный уход за растениями способен привести к тому, что орхидеи будут цвести каждые несколько месяцев в течение многих лет.

Орхидеи могут ожить, если раз в месяц подпитывать их банановой кожурой, пишет Express. В банановой кожуре содержится калий и фосфор, который улучшает цветение и поддерживает здоровье корней.

Банановый настой готовится путем замачивания нарезанной кожуры в воде в течение двух дней, а затем разводится с 10 частями воды для полива орхидей ежемесячно.

Почему желтеют листья орхидеи?