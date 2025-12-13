Викиньте ці 5 речей, що зберігаєте "про всяк випадок" до Нового року: вони захаращують простір

Чимало людей схильні зберігати інструкції, старі коробки, книги тощо – і все з думкою, що колись ці речі можуть стати у пригоді. Та перед початком року можна перевірити свої запаси.

Перебирання мотлоху – це справа, яка багатьом людям не до вподоби. Та якщо дозволяти речам накопичуватися роками, впоратися з ситуацією згодом буде навіть складніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які речі потрібно викинути вже зараз?

Кухонні прилади

Якщо ви вже кілька років не користувалися вафельницею, тостером чи м'ясорубкою, є велика ймовірність, що ви не користуватиметеся ними й надалі. У більшості будинків знайдеться шухляда, наповнена начебто корисними речами для готування – формами для морозива, ножами для авокадо тощо.

В якусь мить ці речі здавалися корисними, але все ж не потрапили до звичного обігу інструментів, якими ви справді користуєтеся. Тож варто без зайвого жалю позбутися їх.

Інструкції з експлуатації

Чи можете ви пригадали, коли востаннє переглядали величезну купу інструкцій користувачів, аби розв'язати проблему щодо роботи приладу? Більшість людей, скоріш за все, шукатимуть відповіді в інтернеті – а це значить, що інструкції можна викинути.

Подарунки, яким ви не користуєтеся

Зберігання непотрібних подарунків найчастіше пов'язане з провиною. Але насправді ці речі лише займають цінний простір у вашій оселі та не приносять вам ані радості, ані користі, тож краще віддати їх на благодійність, продати чи викинути.

Шнури для пристроїв

Якщо у вас вдома є окрема коробка чи шухляда для випадкових шнурів, саме час їх перебрати – адже може виявитися, що значна частина цих шнурів призначена для пристроїв, яких вже навіть немає у вашому домі. А значить, зберігати їх вже просто не має сенсу.

Одяг, який не підходить

Звісно, нікому не подобається викидати джинси, що стали надто тісними, але немає сенсу триматися за одяг, який ви більше не можете носити. Натомість краще звільнити полицю у шафі для нового гардеробу, пише Martha Stewart.

