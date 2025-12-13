Выбросьте эти 5 вещей, которые храните "на всякий случай" до Нового года: они загромождают пространство

Многие склонны хранить инструкции, старые коробки, книги и т.д. – и все с мыслью, что когда-то эти вещи могут пригодиться. Но перед началом года можно проверить свои запасы.

Переборка хлама – это дело, которое многим людям не нравится. Но если позволять вещам накапливаться годами, справиться с ситуацией впоследствии будет даже сложнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие вещи нужно выбросить уже сейчас?

Кухонные приборы

Если вы уже несколько лет не пользовались вафельницей, тостером или мясорубкой, есть большая вероятность, что вы не будете пользоваться ими и в дальнейшем. В большинстве домов найдется ящик, наполненный вроде бы полезными вещами для приготовления – формами для мороженого, ножами для авокадо и тому подобное.

В какой-то момент эти вещи казались полезными, но все же не попали в привычный оборот инструментов, которыми вы действительно пользуетесь. Поэтому стоит без лишних сожалений избавиться от них.

Инструкции по эксплуатации

Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз просматривали огромную кучу инструкций пользователей, чтобы решить проблему по работе прибора? Большинство людей, скорее всего, будут искать ответы в интернете – а это значит, что инструкции можно выбросить.

Подарки, которым вы не пользуетесь

Хранение ненужных подарков чаще всего связано с виной. Но на самом деле эти вещи только занимают ценное пространство в вашем доме и не приносят вам ни радости, ни пользы, поэтому лучше отдать их на благотворительность, продать или выбросить.

Шнуры для устройств

Если у вас дома есть отдельная коробка или ящик для случайных шнуров, самое время их перебрать – ведь может оказаться, что значительная часть этих шнуров предназначена для устройств, которых уже даже нет в вашем доме. А значит, хранить их уже просто не имеет смысла.

Одежда, которая не подходит

Конечно, никому не нравится выбрасывать джинсы, ставшие слишком тесными, но нет смысла держаться за одежду, которую вы больше не можете носить. Вместо этого лучше освободить полку в шкафу для нового гардероба, пишет Martha Stewart.

Что еще об организации дома стоит знать?