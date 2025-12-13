Выбросьте эти 5 вещей, которые храните "на всякий случай" до Нового года: они загромождают пространство
- Рекомендуется выбросить кухонные приборы, инструкции по эксплуатации, ненужные подарки, шнуры для устройств и одежду, которая не подходит.
- Хранение этих вещей занимает ценное пространство в доме и не приносит пользы.
Многие склонны хранить инструкции, старые коробки, книги и т.д. – и все с мыслью, что когда-то эти вещи могут пригодиться. Но перед началом года можно проверить свои запасы.
Переборка хлама – это дело, которое многим людям не нравится. Но если позволять вещам накапливаться годами, справиться с ситуацией впоследствии будет даже сложнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Какие вещи нужно выбросить уже сейчас?
Кухонные приборы
Если вы уже несколько лет не пользовались вафельницей, тостером или мясорубкой, есть большая вероятность, что вы не будете пользоваться ими и в дальнейшем. В большинстве домов найдется ящик, наполненный вроде бы полезными вещами для приготовления – формами для мороженого, ножами для авокадо и тому подобное.
В какой-то момент эти вещи казались полезными, но все же не попали в привычный оборот инструментов, которыми вы действительно пользуетесь. Поэтому стоит без лишних сожалений избавиться от них.
Инструкции по эксплуатации
Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз просматривали огромную кучу инструкций пользователей, чтобы решить проблему по работе прибора? Большинство людей, скорее всего, будут искать ответы в интернете – а это значит, что инструкции можно выбросить.
Подарки, которым вы не пользуетесь
Хранение ненужных подарков чаще всего связано с виной. Но на самом деле эти вещи только занимают ценное пространство в вашем доме и не приносят вам ни радости, ни пользы, поэтому лучше отдать их на благотворительность, продать или выбросить.
Шнуры для устройств
Если у вас дома есть отдельная коробка или ящик для случайных шнуров, самое время их перебрать – ведь может оказаться, что значительная часть этих шнуров предназначена для устройств, которых уже даже нет в вашем доме. А значит, хранить их уже просто не имеет смысла.
Одежда, которая не подходит
Конечно, никому не нравится выбрасывать джинсы, ставшие слишком тесными, но нет смысла держаться за одежду, которую вы больше не можете носить. Вместо этого лучше освободить полку в шкафу для нового гардероба, пишет Martha Stewart.
Что еще об организации дома стоит знать?
В вашем коридоре могут быть 5 вещей, которые только загромождают пространство и портят впечатление о прихожей – поэтому от них лучше избавиться.
К слову, несколько вещей, занимающих место на столешнице кухни, нужно убрать оттуда немедленно. Дело в том, что они мешают готовить и портят общий вид помещения.
Частые вопросы
Почему важно избавляться от вещей, которые не используются?
Накопление вещей, которые не используются, затрудняет организацию пространства и может стать проблемой в будущем - легче поддерживать порядок, если регулярно избавляться от ненужного.
Какие вещи авторы статьи рекомендуют выбросить?
Авторы статьи рекомендуют избавиться от таких вещей, как неиспользованные кухонные приборы, инструкции по эксплуатации, ненужные подарки, лишние шнуры для устройств, а также одежда, которая больше не подходит.
Как можно избавиться от ненужных подарков, не чувствуя вины?
Ненужные подарки можно отдать на благотворительность, продать или просто выбросить - это освободит ценное пространство в вашем доме и избавит вас от чувства вины за хранение вещей, которые не приносят пользы или радости.
