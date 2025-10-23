Чи можна опалювати хату старими дровами: відповідь точно здивує

Осінь вже у розпалі, а значить, топити хату, аби підтримувати тепло, потрібно щодня. Але не всі знають, чи можна для цього використати старі дрова, що залишилися з попереднього року. –

Якщо ви сумніваєтеся, чи варто кидати в пічку старі дрова, чи краще запастися новими, ви не одні, повідомляє 24 Канал з посиланням на University of Kentucky.

Чи можна використовувати старі дрова для опалення?

Відповідь на це питання проста – так. Старі дрова, виявляється, горять набагато краще, ніж ті, що куплені у поточний сезон – адже їхня ефективність залежить від того, наскільки добре вони були висушені.

Гарно висушеними дровами вважаються ті, що мають вологість меншу, ніж 25% – і для того, аби досягти цього, часом доводиться сушити їх роками. Якщо стара деревина вже має великі тріщини – це значить, що вона висушена дуже добре. Саме через це експерти радять купувати вже розколоті колоди – адже вони мають більше відкритої поверхні і, відповідно, будуть сохнути швидше.



Старі дрова горять краще / Фото Pexels

Натомість паління свіжих, погано висушених дров призведе тільки до того, що тепла буде мало, а сажа накопичуватиметься в димарі. Для того, аби пришвидшити висихання дров, радять зняти з них кору, аби повітря циркулювало найкраще.

Втім, потрібно також враховувати й вид деревини, адже від її щільності залежить, скільки часу потрібно для повного висушування, пише Gardens Illustrated.

Дуб – це дерево вимагає тривалого сушіння, часом до двох років.

Ясен – сушиться значно швидше, адже деревина не така щільна.

Граб – сушити потрібно рік – два.

Але загальна рекомендація щодо висушування дров – їм потрібний рік для того, аби позбутися зайвої вологи, і вже після цього вони даватимуть найбільше тепла.

Як ще потрібно готуватися до зими?